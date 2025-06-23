TOYOUR BABY TV .. ثبتها حالًا بأعلى جودة تردد قناة طيور بيبي على نايل سات 2025

تعتبر قناة طيور بيبي من أشهر القنوات التي تخص الأطفال في جميع دول الوطن العربي، حيث أنها تحظى بشعبية كبيرة جميع أنحاء العالم وذلك لأنها تحرص على تقديم الاناشيد والمحتوى التعليمي الهادف بطريقة مبتكرة ومميزة، لذلك يبحث الكثيرون عن التردد الصحيح الخاص بها من أجل استقبال القناة بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة طيور بيبي

يوجد تردد خاص بقناة طيور بيبي يمكن من خلاله تحميل القناة ومشاهدة المحتوى التعليمي الهادف التي تقوم بعرضه للأطفال وهذا التردد هو

تردد القناة 11258.

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

يمكن ضبط قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الخاص بها وهو

تردد القناة 11310

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي

يمكن ضبط قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات عن طريق اتباع الخطوات الآتية