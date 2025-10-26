KARAMESH KIDES TV .. تردد قناة كراميش على العرب سات ونايل سات 2025

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة كراميش على العرب سات، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة للأطفال، والتي قد يمكنكم الأستمتاع بالعديد من المزايا المختلفة التي تشملها القناة والتي قد لا تتوافر على الأطلاق في أي قناة أخرى، كما ايضا يمكنكم الحصول على تقوية ذاكرة الاطفال والمهارات اللغوية من خلال المحتويات التي يتم عرضها بأستمرار.

تردد قناة كراميش على العرب سات

أحصل الان على تردد قناة كراميش على العرب سات، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الأطلاق، كما أيضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار اليوم، كما تفيد القناة في عرض المحتويات المختلفة التي تتناسب مع جميع اعمار الأطفال على مدار اليوم، وتشمل القناة في أهم البيانات المختلفة والتي تتمثل في الآتي وهي:

تردد القناة: 11470.

القمر الصناعي: عربسات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة كراميش للأطفال

قد تتميز قناة كراميش للأطفال العديد من المميزات المختلفة، والتي تجعلها القناة الاولى في عالم الأطفال على الاطلاق، كما أيضا يمكنكم الحصول عليها والتي قد تتمثل في الآتي ومنها: