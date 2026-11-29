يستضيف فريق الأهلي نظيره التعاون في مواجهة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في دوري روشن السعودي للموسم 2026-2027. أقيمت المباراة يوم السبت 28 نوفمبر 2026، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1. تأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه الأهلي لمواصلة تقليص الفارق مع فرق المقدمة في صراع الصدارة.

تفاصيل المباراة

شهدت المباراة أداءً هجومياً من جانب الأهلي الذي سيطر على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 55% مقابل 45% للتعاون. سدد الأهلي 20 تسديدة منها 8 على المرمى، بينما سدد التعاون 12 تسديدة منها 4 على المرمى. افتتح التعاون التسجيل عن طريق نديم بايرامي في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل إيفان توني للأهلي في الدقيقة 45+2. في الشوط الثاني، أضاف إيفان توني الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 72، واختتم ماتيوس غونسالفيس ثلاثية الأهلي في الدقيقة 89.

تصدى حارس الأهلي إدوارد ميندي لفرصة خطيرة من حمدالله في الدقيقة 75، كما تصدى لتسديدة قوية من بيتكوف في الدقيقة 56. حرم القائم التعاون من هدف محقق في الدقيقة 64.

شهدت المباراة حصول لاعب الأهلي زياد الجهني ولاعب التعاون زين الدين بلعيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 53. بلغت نسبة التمريرات الناجحة للأهلي 85% وللتعاون 82%.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الأهلي المركز الرابع في دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة، مما يعكس طموحه في المنافسة على المراكز الأولى. في المقابل، يحتل التعاون المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، مما يشير إلى صعوبة موقفه في المسابقة.

القنوات الناقلة والمعلقون

تم نقل المباراة عبر قنوات ثمانية، وتحديداً ثمانية 1. تولى التعليق على المباراة سليمان الشريف وعبدالله الحربي. يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق شبكة ثمانية.