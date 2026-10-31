أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمبادرة «بيتك في مصر» اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، أمام المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستفادة من الطرح الثالث للمبادرة. ويأتي إعلان الوزيرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في «منتدى مصر ٢٠٢٦»، وفي إطار توصيات المنتدى، وهو ما دفع كثيرين إلى البحث عن رابط التسجيل وشروط المشاركة.

المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمرحلة التي تبدأ في 10 نوفمبر تتيح إنشاء الحسابات الإلكترونية على موقع المبادرة، وليس حجز الوحدات.

كيف يتم التسجيل والتحويل بالدولار؟

التسجيل متاح للمصريين المقيمين بالخارج ممن لا تقل أعمارهم عن 21 عامًا، ويتم من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة: https://beitakfemisr.com، مع إمكانية الاستفسار عبر الخط الساخن 19010 أو متابعة الصفحات الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُسمح بإجراء التحويلات الدولارية مسبقًا، ومراجعتها وإثبات قيمتها ضمن أرصدة الحسابات الإلكترونية للحاجزين، تمهيدًا لفتح باب حجز الوحدات في موعد يُعلن عنه لاحقًا. وتشمل ضوابط التحويل ما يلي:

الحد الأدنى 5 آلاف دولار للتحويل الواحد، مع إمكانية إجراء تحويلات إضافية.

تُضاف قيمة المبالغ المحولة، بعد مراجعتها واعتمادها، إلى رصيد الحاجز في حسابه الإلكتروني، وتُخصم منه المبالغ المستحقة عند حجز وحدة أو أكثر.

تتم التحويلات باستخدام الكود المخصص لكل حاجز عند إجراء التحويل البنكي إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى البنك المركزي المصري.

ماذا يضم الطرح الثالث؟

يضم الطرح الثالث نحو 4 آلاف وحدة متنوعة، بمستويات إسكان ومساحات مختلفة، ضمن مشروعات متميزة في مدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة. ومن بين المشروعات «مدينتي، وجنة، وظلال، وديارنا، ومزارين، وزاهية»، وغيرها من المشروعات شديدة التميز.

وسيتم حجز الوحدات بالطرح الثالث بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وتشمل آليات السداد سداد كامل قيمة الوحدة بنسبة 100% في بعض المشروعات، أو سداد نسبة 50% من قيمتها في مشروعات أخرى، مع إقرار نسب خصم تتناسب مع كل نظام سداد.

ما الذي لم يُعلن بعد؟

إتاحة التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية خلال هذه المرحلة لا تعني بدء حجز الوحدات أو تخصيصها، كما أن أسبقية الحجز تُحتسب وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة للحجز الفعلي، وليس بناءً على أسبقية التسجيل أو إجراء التحويلات.

ولم تُعلن بعد مواعيد الحجز، ولا تفاصيل أنظمة السداد ونسب الخصم لكل مشروع، ولا ضوابط التخصيص؛ إذ ستُعلن ضمن الشروط النهائية للطرح عبر القنوات الرسمية للمبادرة. أما الأسعار المحددة للوحدات فلم ترد في الإعلان، وينتظر الراغبون في البحث صدور الشروط النهائية لمعرفة ما يناسبهم من وحدات وأنظمة سداد.