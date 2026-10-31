يتصدر البحث عن «تشيلسي» هذه الأيام ارتباط النادي برمز «SW6»، وهو الرمز البريدي الذي يشير إلى المنطقة التي يقع فيها ملعب ستامفورد بريدج، المعقل التاريخي للنادي الإنجليزي. ويتكرر هذا الرمز في الحسابات الرسمية للنادي في أيام المباريات وعلى قمصان الإحماء الخاصة باللاعبين، ما جعله علامة يتعرف عليها الجمهور ويربطها مباشرة بملعب الفريق. ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع مواجهة مرتقبة تجمع تشيلسي بمانشستر يونايتد، أعلن خلالها النادي أن «مباراة اليوم في SW6».

ما الذي يعنيه «SW6» ولماذا يظهر في كل منشور؟

يشير «SW6» إلى المنطقة البريدية التي يقع فيها ملعب ستامفورد بريدج. وحرفا «SW» يرمزان إلى جنوب غرب العاصمة لندن، أما الرقم «6» فيشير إلى منطقة فولهام تحديدًا. وفي العاصمة الإنجليزية كلما صغرت الأرقام البريدية دل ذلك على القرب من قلب المدينة، فعلى سبيل المثال يستخدم نادي ويمبلدون الرمز «SW19».

ومن المفارقات التي يجهلها كثيرون أن ملعب تشيلسي يقع جغرافيًا في حي فولهام ذي الرمز «SW6»، وليس في منطقة تشيلسي المجاورة التي تحمل الرمزين «SW3» أو «SW10». وبمرور السنوات تحول «SW6» من عنوان للمراسلات إلى علامة تجارية مميزة وأيقونة تعبر عن الانتماء لملعب ستامفورد بريدج، وأصبح جزءًا أساسيًا من المنشورات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتصميمات الخاصة بيوم المباراة.

وقد نشر حساب تشيلسي الرسمي منشورًا جاء فيه: «Matchday in SW6! 🤩 #CFC | #CHEMUN»، مرفقًا برابط https://t.co/jdql7qv7WF، بتاريخ October 31, 2026. وعندما يعلن النادي أن «مباراة اليوم في SW6» فهو يرسل رسالة بأن المعركة الكروية ستقام في ستامفورد بريدج.

الرمز على القمصان والمنتجات

لم يبق «SW6» حبرًا على ورق في المنشورات الرقمية، بل انتقل إلى الملابس والمنتجات. فقد أصدر تشيلسي قمصانًا خاصة بفترة الإحماء لفريق السيدات تحمل هذا الرمز، تزامنًا مع بدء خوضهن مباريات الدوري على أرضية ستامفورد بريدج. كما تزينت بعض منتجات النادي بتصميمات تحاكي لافتات شوارع لندن العريقة ومكتوب عليها «SW6».

ماذا ينتظر الجمهور في المباراة؟

على الجانب الآخر، يستعيد مانشستر يونايتد لاعبه برونو فرنانديز في التشكيلة ضد تشيلسي، بعدما كان على مقاعد البدلاء في الخسارة الثقيلة 0-3 أمام بورنموث الأحد الماضي. واحتفظ فرنانديز بشارة القيادة وسيقود فريقه في المواجهة التي ستقام مساء اليوم السبت. ونشر حساب مانشستر يونايتد الرسمي منشورًا جاء فيه: «🥊 In the red corner today... Come on United! 🔴⚪️⚫️»، مرفقًا برابط https://t.co/WMIwU7EgWC، بتاريخ October 31, 2026.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من توجيه فرنانديز انتقادات علنية لإدارة كاريك، وفي أعقاب مباراة الخسارة 1-4 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا التي لم يشارك فيها إطلاقًا رغم إجرائه عمليات الإحماء، إذ أجرى المدرب أربعة تبديلات في الشوط الثاني دون الاستعانة به. ويُذكر أن فرنانديز توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فيما تعادل مانشستر يونايتد مع ليدز وفشل مجددًا في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أما التفاصيل الكاملة لتشكيلة تشيلسي أو أي إعلان رسمي إضافي عن موعد انطلاق المباراة بالتحديد فلم تصدر ضمن المعطيات المتاحة، ويبقى ما أعلنه النادي هو أن اللقاء في «SW6».