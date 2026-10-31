جمع المغرب والعشاء يكون على إحدى صورتين: أن يقدم العشاء فيصليها مع المغرب في وقت المغرب، ويسمى ذلك جمع تقديم، أو أن يؤخر المغرب فيصليها مع العشاء في وقت العشاء، ويسمى ذلك جمع تأخير. وفي كلتا الحالين يراعى الترتيب، فتصلى المغرب قبل العشاء. والجمع في أصله هو أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد، وهو مبني على التيسير ورفع الحرج، وله ضوابط وأحكام ينبغي أن يعرفها من أراد أن يجمع بين الصلاتين.

خطوات جمع المغرب والعشاء

ينوي المصلي الجمع بين المغرب والعشاء، ويحدد هل يجمعهما جمع تقديم أم جمع تأخير. في جمع التقديم: يصلي المغرب في وقتها أولًا، ثم يصلي العشاء بعدها في وقت المغرب. في جمع التأخير: يؤخر المغرب عن وقتها، فإذا دخل وقت العشاء صلى المغرب أولًا ثم صلى العشاء. يراعي الترتيب في الحالين، فلا يبدأ بالعشاء قبل المغرب. يحرص على أداء الصلاتين متواليتين من غير فاصل طويل بينهما.

ما معنى الجمع بين الصلاتين

جمع الصلوات هو أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد، بدل أن تؤدى كل صلاة في وقتها المحدد لها. وهذا الجمع له صورتان: جمع التقديم، وهو أن تصلى الصلاة الثانية مع الأولى في وقت الأولى، وجمع التأخير، وهو أن تصلى الصلاة الأولى مع الثانية في وقت الثانية.

صور جمع المغرب والعشاء

تتحدد صور جمع المغرب والعشاء في صورتين واضحتين:

جمع التقديم: يقدم العشاء ويصليها مع المغرب في وقتها، أي في وقت المغرب.

يقدم العشاء ويصليها مع المغرب في وقتها، أي في وقت المغرب. جمع التأخير: يؤخر المغرب فيصليها مع العشاء في وقتها، أي في وقت العشاء.

الترتيب بين الصلاتين

يراعى الترتيب في كل الأحوال السابقة، فيصلي المغرب قبل العشاء. وهذا الترتيب شرط مهم في صحة الجمع، فلا يصح أن يبدأ المصلي بالعشاء ثم يصلي المغرب بعدها، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير.

ما لا يجوز الجمع فيه

ليس كل الصلوات يجمع بينها، بل هناك صلوات لا يجمع بينها، منها:

لا يجمع بين الفجر والعشاء.

لا يجمع بين الفجر والظهر.

لا يجمع بين العصر والمغرب.

أما الجمع المشروع فهو بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

جمع الظهر والعصر للقياس

لمن أراد أن يعرف طريقة الجمع على وجه العموم، فإن جمع الظهر والعصر يجري على النحو الآتي: يقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقتها، وهذا يسمى جمع تقديم، أو يؤخر الظهر فيصليها مع العصر في وقتها، وهذا يسمى جمع تأخير. ويراعى الترتيب، فيصلي الظهر قبل العصر. وهذا هو الأصل نفسه الذي يجري عليه جمع المغرب والعشاء.

تنبيهات مهمة

الجمع بين الصلاتين رخصة تقوم على التيسير، وينبغي أن يلتزم فيها المصلي بالضوابط المذكورة.

الترتيب بين المغرب والعشاء لا يسقط في حال من حالات الجمع.

من أراد تفصيل الأحكام الخاصة بالمسافر أو المريض أو غيرهما، فعليه الرجوع إلى أهل العلم المختصين.

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