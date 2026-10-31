نعم، فاز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وهو مهاجم بايرن ميونخ وإنجليزي الجنسية. جاء التتويج خلال النسخة السبعين من حفل توزيع جوائز «بالون دور»، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن على مسرح لندن بالاديوم، في حدث شهد انتقال الحفل من باريس إلى لندن، وتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة.

ماذا قال هانزي فليك عن فوز كين؟

علّق المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك على نتيجة الجائزة بالقول إن كين «كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية». وأدلى فليك بهذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ولم يتوقف حديث فليك عند الفائز بالجائزة، إذ أشاد بلامين جمال وقال إنه يمتلك الإمكانات والمستوى اللذين يسمحان له بالفوز بالجائزة أيضًا، كما قال إن باو كوبارسي كان يستحق بدوره الحصول على الجائزة بالنظر إلى ما قدمه خلال الموسم.

وأشار فليك إلى أن لامين جمال سبق له التتويج بالجائزة خلال الموسمين الماضيين، ورأى أن منح الجائزة لكوبارسي كان سيكون تقديرًا مستحقًا لموسمه الاستثنائي وللمستوى المميز الذي ظهر به في كأس العالم.

رد فعل لامين جمال بعد خسارة الجائزة

أعرب فليك عن سعادته بطريقة تعامل لامين جمال مع عدم فوزه بالجائزة، وقال إن رد فعله كشف عن نضج ذهني يتجاوز عمره. وأوضح أن أكثر ما أعجبه كان حديث جمال في المقابلة بعد الحفل، وتحديدًا ما قاله عن باو كوبارسي، وأنه أخبره بأنه معجب بما قاله وأشار إلى ذلك أمام بقية اللاعبين.

وكان جمال قد علّق على نتيجة جائزة الكرة الذهبية 2026 بعد تتويج هاري كين بها، وكتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: «ستأتي لا محالة. الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت، وأنا أثق بالطريق الذي أسلكه». وأضاف: «لا داعي للاستعجال، أشعر بالحماس والراحة لأنني أعلم أن لحظتي ستأتي يومًا ما»، واختتم رسالته بتقديم التهنئة للفائزين بالجائزة. ويطمح جمال إلى مواصلة مسيرته مع برشلونة والمنافسة على الجائزة خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل الحفل وسجل الجائزة

تولى تقديم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت. وانطلقت الجائزة عام 1956، وشهدت تتويج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول نسخة منها.

اللاعب الجنسية عدد مرات التتويج ليونيل ميسي أرجنتيني 8 كريستيانو رونالدو برتغالي 5

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، ويليه كريستيانو رونالدو بـ5 تتويجات. أما الموعد الدقيق للحفل فلم يُذكر في المعلومات المتاحة.