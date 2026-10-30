تُعدّ خطوات حل المشكلات إستراتيجية تدريسية تقوم على تحفيز الطلاب على التحليل والتفكير وطرح البدائل أو الفرضيات واختبارها، وهي تندرج ضمن المنهج الاستقرائي للتدريس. وتبدأ هذه الإستراتيجية بطرح المعلم تساؤلا أو مشكلة تمثل تحديا عقليا للطلاب، ثم تنتقل بهم عبر مراحل واضحة تنتهي باختيار الحل الأمثل، مع وجود خطوات محددة لحل المشكلات واستراتيجيات أخرى تربطها بها علاقة وثيقة.

خطوات حل المشكلات

طرح المشكلة: يبدأ المعلم بطرح تساؤل أو مشكلة تمثل تحديا عقليا للطلاب. الدراسة والملاحظة: يطلب المعلم من الطلاب دراسة هذه المشكلة وملاحظة الظواهر المتعلقة بها. طرح الفرضيات: بعد ذلك يتم طرح فرضيات لتفسير أو حل تلك المشكلة. اختبار البدائل والفرضيات: يبدأ الطلاب باختبار تلك البدائل أو الفرضيات للوصول إلى الحل الأمثل.

متطلبات تطبيق الإستراتيجية

لكي تؤدي هذه الخطوات وظيفتها، ينبغي أن يقوم التطبيق على مجموعة من المتطلبات المستخلصة من طبيعة الإستراتيجية نفسها:

أن تكون المشكلة المطروحة تمثل تحديا عقليا حقيقيا للطلاب، لا مسألة سهلة لا تستدعي التحليل والتفكير.

أن يُمنح الطلاب فرصة دراسة المشكلة وملاحظة الظواهر المتعلقة بها قبل الانتقال إلى الحلول.

أن تُطرح الفرضيات والتفسيرات كبدائل متعددة، لا كحل واحد جاهز يُلقى على الطلاب.

أن يمارس الطلاب بأنفسهم اختبار البدائل والفرضيات، بدلا من الاكتفاء بتلقي النتيجة النهائية.

أن يوجّه المعلم العملية نحو الوصول إلى الحل الأمثل، دون أن يلغي دور الطلاب في التحليل والتفكير.

ملاحظات حول الإستراتيجية وعلاقتها بالاستراتيجيات الأخرى

تندرج إستراتيجية حل المشكلات ضمن المنهج الاستقرائي للتدريس، أي أنها تسير من الجزئيات والملاحظات والفرضيات نحو الوصول إلى الحل، وهو ما يفسر موقعها داخل هذا المنهج.

كما أن هنالك خطوات محددة لحل المشكلات واستراتيجيات أيضا، ويوجد بينها علاقة وثيقة؛ فالإستراتيجية لا تقوم على خطوات معزولة، بل ترتبط بغيرها من الاستراتيجيات بروابط تجعل تطبيقها أكثر فاعلية. ومن المهم أن يدرك المعلم هذا الترابط عند التخطيط لاستخدامها في التدريس.

خلاصة

تسير خطوات حل المشكلات في مسار متصل: طرح المشكلة، فدراستها وملاحظة ظواهرها، فطرح الفرضيات، ثم اختبار البدائل للوصول إلى الحل الأمثل. ويظل هذا المسار قائما على تحفيز الطلاب على التحليل والتفكير، وعلى دور المعلم في طرح التحدي العقلي وقيادة العملية دون أن يستأثر بالحل.