بحث الكثيرون عن كلمة «محكمة» في الساعات الأخيرة بعد صدور حكمين بارزين ومتباينين في عالم الرياضة، أحدهما دولي يتعلق بهوكي الجليد والآخر محلي يؤثر على دوري روشن السعودي. قضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الجمعة بعودة الفرق الروسية لهوكي الجليد لبطولات العالم للرجال والسيدات موسم 2026-2027، فيما قررت محكمة ساوثوارك للتاج الإنجليزية حرمان فريق الأهلي السعودي من خدمات مهاجمه إيفان توني في مباراة ضد الشباب بسبب محاكمته بتهمة التعدي على شخص بالضرب.

قرار كاس بعودة روسيا للمنافسات الدولية

أبطلت المحكمة، ومقرها في لوزان بسويسرا، قرار الاتحاد الدولي باستبعاد روسيا، لعدم تقديم أدلة كافية تبرر المخاوف الأمنية. أيدت المحكمة طعون الاتحاد الروسي لهوكي الجليد ضد قرارات الاستبعاد التي فرضها الاتحاد الدولي منذ عام 2022. شمل الحكم البطولات المقبلة، منها بطولة الناشئين في كندا من 26 ديسمبر 2026 إلى 5 يناير 2027، وبطولة العالم للسيدات تحت 18 عاماً في التشيك من 8 إلى 16 يناير 2027.

كما تشمل العودة بطولة العالم للرجال تحت 18 عاماً في الولايات المتحدة من 22 أبريل إلى 2 مايو 2027، وبطولة العالم للرجال في ألمانيا من 14 إلى 30 مايو 2027، وبطولة العالم للسيدات في كندا خلال نوفمبر 2027. يجدر الذكر أن الحكم يقتصر على شرعية الاستبعاد ولا يتطرق لمشاركة الفرق تحت علم محايد أو دون رموز وطنية. غابت روسيا سابقاً عن منافسات هوكي الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026، رغم فوزها بخمسة ألقاب عالمية في هذه اللعبة.

عبر الاتحاد الدولي عن خيبة أمله، مؤكداً أن قراراته كانت لحماية سلامة المشاركين ونزاهة المسابقات، لكنه أكد احترامه لسلطة المحكمة. يواجه الاتحاد تحدياً تنظيمياً لتنفيذ القرار، خاصة أن ألمانيا تستضيف بطولة الرجال 2027، ورئيس الاتحاد الجديد فرانز رايندل ألماني الجنسية. اعتبر وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف أن المحكمة أقرت بوجاهة مطالب الاتحاد الروسي.

تأثير حكم إنجليزي على مباراة الأهلي والشباب

على صعيد آخر، أثرت قرارات قضائية محلية على مباراة جمعت الأهلي بالشباب اليوم الجمعة على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض، ضمن الجولة 12 من دوري روشن. حرمت محكمة ساوثوارك للتاج الإنجليزية الفريق السعودي من مهاجمه إيفان توني بسبب محاكمته الخميس بتهمة التعدي على شخص بالضرب، وضيق الوقت للحاق بالمباراة.

قرر المدرب الهولندي مارينو بوسيتش الاعتماد على فراس البريكان كمهاجم أساسي بدلاً من توني، ويعاونه البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس في الهجوم. كما وضع المدرب ويندرسون جالينو على مقاعد البدلاء رغم تعافيه من إصابة أبعدته 4 مباريات، واستبعد الحارس السنغالي إدوارد ميندي من القائمة رغم سفره مع الفريق، معتمداً على الحارس السعودي عبدالرحمن الصانبي.

جاء تشكيل الأهلي الأساسي كالتالي: حراسة: عبدالرحمن الصانبي؛ دفاع: محمد عبدالرحمن، روجر إيبانيز، ريان حامد، سعد بالعبيد؛ وسط: فالنتين أتانجانا، أرتيم بوندارينكو، زياد الجهني؛ هجوم: فرانشيسكو ترينكاو، فراس البريكان، صالح أبو الشامات. يحتل الأهلي المركز السادس في الدوري السعودي برصيد 21 نقطة (7 انتصارات و3 هزائم)، بينما يحتل الشباب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة. سيلحق توني ببعثة الأهلي في قطر لمواجهة السد يوم الإثنين المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة.