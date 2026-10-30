تبحث الجماهير الرياضية عن تفاصيل مباراة الهلال والفتح المقررة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027. وتقام هذه المواجهة المهمة يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" في الرياض. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية (مكة المكرمة والدوحة)، وهو ما يوافق الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات (أبوظبي)، والساعة 20:00 بتوقيت بيروت والقاهرة. وتأتي أهمية هذا اللقاء من كونه فرصة للهلال لتعزيز صدارته وتعويض الخسارة الآسيوية، بينما يسعى الفتح لكسر سلسلة نتائجه السلبية والخروج من منطقة الخطر في الترتيب.

ترتيب الفريقين والوضع الفني قبل المواجهة

يدخل نادي الهلال هذه المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، محققاً ذلك من خلال 9 انتصارات وخسارة واحدة فقط، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة مع فريق الرياض. ويسعى الزعيم لاستعادة الصدارة بشكل رسمي بعد فوزه الأخير على القادسية، كما يحاول تعويض خسارته المفاجئة في البطولة الآسيوية أمام الشمال القطري بنتيجة 1-3. وقد أشار المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي إلى أن الإرهاق كان السبب الرئيسي لتلك الهزيمة، مؤكداً أنها الخسارة الثالثة له منذ توليه مهام التدريب. وتشير التقارير إلى عزم الهلال عدم التفريط في لقب الدوري هذا الموسم بعد غيابه عن اللقب في الموسم الماضي. على الجانب الآخر، يحتل فريق الفتح المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط، حصدها من فوز وحيد و3 تعادلات مقابل 7 خسائر. ويحاول الفريق الأحسائي إيقاف سلسلة من خسارتين متتاليتين سجلهما أمام الشباب ثم الخليج، حيث تلقى ثلاثة أهداف في كلتا المباريتين. ويأمل الفتح في الخروج من هذه المباراة بنقطة التعادل على الأقل رغم صعوبة المهمة أمام المتصدر. وقد أجرى المدرب المغربي جمال السلامي حصة تدريبية أخيرة يوم الجمعة قبل مغادرة البعثة من الأحساء إلى الرياض عبر محطة "سار" للخطوط الحديدية.

القنوات الناقلة والغائبين عن التشكيلات

تنقل قنوات ومنصة "ثمانية" مباراة الهلال والفتح حصرياً. ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر التلفاز باستخدام تردد قنوات ثمانية على قمر عرب سات، وهو 11919 باستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، ومعدل خطأ 3/4. كما تتوفر إمكانية المشاهدة عبر الإنترنت من خلال تطبيق شبكة ثمانية. وقد تم تعيين المعلقين سعد يحيى وفهد العتيبي لتغطية أحداث المباراة. على صعيد التشكيلات، يغيب عن قائمة الهلال عدة لاعبين مهمين، وهم: محمد محزري، والهولندي سومرفيل، والبرازيلي غابرييل مارتينيلي. كما اصطحب الفريق اللاعبين روبين نيفيش (البرتغالي) وسيرغي سافيتش (الصربي)، لكنهما لم يكونا جاهزين للمشاركة بسبب عدم اكتمال لياقتهم. أما بالنسبة للفتح، فإن المدافع سطام تمبكتي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في مقر النادي بسبب الإصابة، وقد ابتعد عن المباريات خلال فترة التوقف لكأس الخليج.