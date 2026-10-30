تشهد الأسواق المالية تحركات متباينة في سعر الفائدة بين منطقتي اليورو ومصر، حيث قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى مستويات قياسية جديدة. جاءت هذه القرارات وسط تضخم مرتفع في منطقة اليورو وضغوط تضخمية وتراجع في قيمة الجنيه المصري، مما أثر مباشرة على أسعار الصرف وعوائد السندات وأسعار الذهب في السوق المحلي.

أسعار الذهب والعملات والسندات

فيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة وفقاً للبيانات المتاحة:

البيان / السلعة السعر / القيمة التاريخ / الملاحظة سعر الفائدة على الإيداعات (المركزي الأوروبي) 2.5% يوم الخميس (دون تغيير) سعر الفائدة على الإيداع (مصر) 20% بعد رفعها بنسبة 1% سعر الفائدة على الإقراض (مصر) 21% بعد رفعها بنسبة 1% سعر صرف الدولار (شراء - المركزي المصري) 56.21 جنيه مسجل في البنك المركزي سعر صرف الدولار (بيع - المركزي المصري) 56.35 جنيه مسجل في البنك المركزي متوسط سعر جرام الذهب (عيار 21) 6280 جنيها يوم الجمعة 30-10-2026 سعر عيار 24 (شراء) 7177 جنيها يوم الجمعة 30-10-2026 سعر أوقية الذهب عالمياً (شراء) 3942 دولاراً السعر العالمي المسجل عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات تجاوز 5% الأسبوع الماضي (أول مرة منذ 2002)

العوامل المحركة لأسعار الفائدة والأسواق

تعددت العوامل التي أثرت على قرارات البنوك المركزية وتحركات الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية:

في منطقة اليورو: ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8% في سبتمبر مقارنة بـ 3.2% في أغسطس. وحذر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر صعودية للتضخم بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى الحرب المتعلقة بإيران كسبب لهذا الارتفاع. ورغم ذلك، بقي التضخم الأساسي مستقراً ولم تظهر الأجور استجابة ملموسة. كما لم يعد البنك يعيد استثمار الديون المستحقة مما يسبب انكماش المحفظة.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8% في سبتمبر مقارنة بـ 3.2% في أغسطس. وحذر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر صعودية للتضخم بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى الحرب المتعلقة بإيران كسبب لهذا الارتفاع. ورغم ذلك، بقي التضخم الأساسي مستقراً ولم تظهر الأجور استجابة ملموسة. كما لم يعد البنك يعيد استثمار الديون المستحقة مما يسبب انكماش المحفظة. الأزمة الفرنسية وتأثيرها: اتسع الفارق بين العائد الفرنسي والألماني إلى نحو 155 نقطة أساس يوم الخميس. وقدر بنك ING أن ارتفاع عوائد السندات أدى لزيادة تعادل 25 نقطة أساس في ألمانيا، وزيادة تقترب من 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض بفرنسا. وأكدت كريستين لاغارد أن الحل للأزمة الفرنسية يوجد في الداخل وله علاقة بالسياسات المالية، بينما أبقت وكالة موديز تصنيف فرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية.

اتسع الفارق بين العائد الفرنسي والألماني إلى نحو 155 نقطة أساس يوم الخميس. وقدر بنك ING أن ارتفاع عوائد السندات أدى لزيادة تعادل 25 نقطة أساس في ألمانيا، وزيادة تقترب من 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض بفرنسا. وأكدت كريستين لاغارد أن الحل للأزمة الفرنسية يوجد في الداخل وله علاقة بالسياسات المالية، بينما أبقت وكالة موديز تصنيف فرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية. في مصر: جاء قرار رفع الفائدة مخالفاً للتوقعات وسط تراجع الجنيه الذي هبط بنحو 8% خلال الأسابيع الأخيرة أمام العملة الأمريكية. وسجل الدولار حاجز 56 جنيها للبيع في عدد من البنوك المحلية. وأكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله تمسك البنك بسياسة سعر الصرف المرن. وقد رجح الخبير الاقتصادي محمد أنيس تحرك الدولار بين 54 و56 جنيها حتى نهاية العام.

جاء قرار رفع الفائدة مخالفاً للتوقعات وسط تراجع الجنيه الذي هبط بنحو 8% خلال الأسابيع الأخيرة أمام العملة الأمريكية. وسجل الدولار حاجز 56 جنيها للبيع في عدد من البنوك المحلية. وأكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله تمسك البنك بسياسة سعر الصرف المرن. وقد رجح الخبير الاقتصادي محمد أنيس تحرك الدولار بين 54 و56 جنيها حتى نهاية العام. تأثير الفائدة على الذهب: تراجع سعر الذهب في الصاغة المصرية يوم الجمعة 30-10-2026 بعد زيادة الفائدة، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6280 جنيها بانخفاض 75 جنيها عن اليوم السابق.

التغييرات الإدارية في البنك المركزي الأوروبي

على الصعيد الإداري، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تنحيها في 7 فبراير 2027، مؤكدة أنها تغادر المؤسسة وهي تشعر بأن العمل قد أنجز بشكل جيد. ويعد المرشحان الأبرز لخلافة لاغارد هما الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس والهولندي كلاس نوت. ومن المتوقع أن تصبح مقاعد كبيرة أخرى شاغرة قريباً، بما في ذلك مقعد كبير الاقتصاديين فيليب لين ومقعدان آخران في المجلس التنفيذي. وتظل أداة حماية الانتقال (TPI) متاحة لمواجهة ديناميات السوق غير المبررة حسب ECB.