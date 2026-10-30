يبحث المستخدمون عن كلمة «يورو» في سياقين رئيسيين ومتباينين تماماً خلال الفترة الحالية. الأول يتعلق بالتداعيات المالية الكبيرة لشركة "يوروكلير" الدولية للإيداع نتيجة العقوبات الروسية، حيث تكبدت الشركة نفقات مباشرة ضخمة. والثاني يتعلق بإغلاق مطار نابولي في إيطاليا تماماً أمام حركة الطيران طوال شهر تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء أعمال تجديد شاملة. هذان الحدثان يمثلان أبرز الأخبار المرتبطة بهذه العملة أو المصطلح في البيانات المتاحة، سواء على صعيد الأسواق المالية العالمية أو قطاع النقل والسياحة الأوروبي.

التداعيات المالية لعقوبات الأصول الروسية على يوروكلير

واجهت شركة "يوروكلير" تحديات مالية وقانونية كبيرة بسبب تجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات. وكشفت الحقائق أن الشركة تكبدت نفقات مباشرة قدرها 233 مليون يورو نتيجة هذه العقوبات. ومن أصل هذا المبلغ، خصصت الشركة 162 مليون يورو كاحتياطيات للمطالبات في المحاكم الروسية. بالإضافة إلى ذلك، سجلت "يوروكلير" خسائر تشغيلية وانخفاضاً في الإيرادات بمقدار 27 مليون يورو نتيجة الإجراءات المضادة التي اتخذتها روسيا. وتحتفظ "يوروكلير" بأصول روسية مجمدة بقيمة إجمالية تبلغ 204 مليارات يورو، بينما بلغ إجمالي حجم ميزانية البنك نحو 244 مليار يورو حتى نهاية سبتمبر 2026. وقد انخفض دخل الفوائد من الأصول الروسية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، ليصل إلى 3.6 مليار يورو مقارنة بالعام السابق. على الصعيد القانوني، رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية ضد "يوروكلير" للمطالبة بتعويض الخسائر الناتجة عن تجميد الأصول، معتبراً أن ذلك انتهاك لحقوق الملكية. وحذرت فاليري أوربان، رئيسة "يوروكلير"، من إجراءات انتقامية روسية محتملة قد تشمل احتجاز أصول عملاء الشركة. كما أشارت إلى عدم استبعاد اللجوء للتقاضي مع الاتحاد الأوروبي إذا انتهكت قراراته التزاماتها تجاه الأصول. ويُحوَّل جزء من أرباح إعادة استثمار الأموال المرتبطة بالأصول المجمدة للاتحاد الأوروبي عبر آلية "المساهمة غير المتوقعة".

إغلاق مطار نابولي وبدائل النقل المتاحة

في سياق آخر، يغلق مطار نابولي في إيطاليا أبوابه تماماً أمام حركة الطيران طوال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وتبلغ تكلفة أعمال التجديد الشاملة لمدرج وممرات المطار نحو 30 مليون يورو. وتشمل هذه الأعمال تحديث أنظمة الإضاءة المساعدة البصرية (AVL) لتعزيز السلامة أثناء الإقلاع والهبوط. وستُنفَّذ الأعمال بشكل متواصل على مدى 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع لتقليل الاضطرابات المستقبلية. وللتعامل مع هذا الإغلاق، تنقل بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مطاري "ساليرنو كوستا دامالفي" و"تشيلينتو" القريبين من نابولي. وتسير شركات "Ryanair" و"easyJet" و"Vueling" رحلات بديلة من المطارات المجاورة إلى وجهات إيطالية وأوروبية متعددة.

الوجهات الداخلية: تشمل Bergamo، ميلانو مالبينسا، ميلانو ليناته، جنوة، تورينو، وترييستي.

تشمل Bergamo، ميلانو مالبينسا، ميلانو ليناته، جنوة، تورينو، وترييستي. الوجهات الدولية: تشمل أمستردام، برشلونة، الدار البيضاء، دبي، دوسلدورف، مدريد، باريس، شرم الشيخ، وشتوتغارت.

لتسهيل حركة المسافرين، تُشغَّل خدمات حافلات إضافية بين ساحة نابولي (بيازا غاريبالدي) ومطار ساليرنو طوال شهر نوفمبر. كما من المقرر زيادة خدمات القطارات المتجهة إلى محطة قطار ساليرنو لاستيعاب المسافرين. وتستمر خطوط الحافلات الحالية إلى بوتينتسا وإيبولي وباتيباليا وساحل أمالفي في العمل كالمعتاد. بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت خدمة سيارات أجرة مشتركة بتعرفة ثابتة على أساس تجريبي لتخفيف ضغط النقل، وتغطي المسار من مطار ساليرنو إلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في نابولي وكذلك إلى المحطة الرئيسية في مدينة ساليرنو.