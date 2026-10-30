أعلنت جوجل رسمياً عن إطلاق نموذج "Gemini 4 Carbon"، وهو أحدث إصدار متقدم من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، والذي صُمم خصيصاً للتركيز على الأمن السيبراني والقدرات طويلة المدى. يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من طرح نموذج "Gemini 4 Argon"، في خطوة تبدو واضحة لسد الفجوة التنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي سريع التطور. يحتل النموذج الجديد المرتبة الأولى في مؤشر الذكاء الاصطناعي "Artificial Analysis Intelligence Index" الإصدار 5.0، محققاً نتيجة 59، مما يجعله الأقوى حسب وصف الشركة الرسمي. يبحث المستخدمون عن هذا النموذج نظراً لتفوقه المعلن في معايير الأمان والبرمجة، رغم القيود الحالية على الوصول إليه.

الأداء التقني والمقارنات مع المنافسين

أظهرت الاختبارات والأرقام المعلنة تفوقاً ملحوظاً لنموذج "Gemini 4 Carbon" في مجالات الكشف عن الثغرات ومعالجتها. فقد حقق النموذج نسبة 88.2% في معيار "SEC-bench Pro" الخاص بالكشف عن الثغرات الأمنية، ونسبة 54.8% في معيار "ExploitGym" لاستغلال الثغرات، بالإضافة إلى تسجيل نسبة 71.0% في معيار "CWE-bench" لإصلاح الثغرات البرمجية. وتؤكد التقارير أن النموذج يولد كوداً آمناً بضعف قدرة نموذج "Argon" السابق، مع انخفاض ملحوظ في معدلات عدم التوافق والاختلاق أثناء كتابة الكود وفقاً للاختبارات الداخلية. في سياق المنافسة، تدعي جوجل أن هذا النموذج يتفوق على "GPT-6 Astra" التابع لشركة OpenAI في مقاييس القدرة العامة. كما تتم المقارنة مع نموذج "Claude Opus 5.5"، حيث يتقدم "Carbon" بفارق ضئيل في المؤشر العام. وذكرت صحيفة "النهار اللبنانية" أن النموذج أظهر تفوقاً شبه كامل في مجالات البرمجة الوكيلة، واستخدام الحاسوب، والعلوم. ومع ذلك، أشارت منصة "Absolute Geeks" إلى أن بعض المعايير ذاتية الإبلاغ وقد لا تعكس الأداء الواقعي بالكامل، مما يدعو للحذر في تفسير النتائج.

سياسة الإطلاق والأسعار والوصول المحدود

لا يتاح نموذج "Gemini 4 Carbon" للعامة فوراً، بل تقتصر إتاحة النموذج هذا الأسبوع على مجموعة فرعية مختارة يدوياً من خبراء الدفاع السيبراني، وذلك بسبب حساسية التقنية ومخاوف الصناعة من استخدام المهاجمين للنموذج بنفس فعالية استخدامه من قبل المدافعين. يخضع النموذج حالياً لعملية اختبار ما قبل الإصدار الطوعية مع الحكومة الأمريكية، وسيتم توسيع الوصول تدريجياً لشركاء موثوقين عبر برنامج "Fairwind" التابع لجوجل. وأكدت الشركة أنه لا يوجد تاريخ محدد للإتاحة العامة الواسعة للمطورين والمستهلكين حتى الآن، إذ تعتمد استراتيجية الإطلاق على التدرج لضمان السلامة قبل النشر عبر واجهات المنتجات. بالنسبة للتكلفة، أعلنت جوجل عن سعر تمهيدي يبلغ 2 دولار لكل مليون توكن مدخلات، و10 دولارات لكل مليون توكن مخرجات. كما توفر خصماً كبيراً لتوكنات المدخلات المخزنة (cached)، حيث تكون مخفضة بنسبة 95% من سعر توكنات المدخلات الأساسي. يهدف النموذج بشكل عام إلى تعزيز الشفافية والمصداقية وتقليل الاختصارات غير الآمنة، من خلال التركيز على اكتشاف الثغرات، تحديد أولوياتها، ومعالجتها من الجذور. ورغم أن هذا الإطلاق المغلق خلف مراجعة حكومية يُعد خطوة مسؤولة، إلا أنه يثير تساؤلات حول رؤية الجمهور للإنجاز، خاصة في ظل القلق العام بشأن الوظائف والتزييف العميق ومراكز البيانات الذي يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي حالياً.