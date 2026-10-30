كلمة «عقد» في نتائج البحث تحمل دلالتين رئيسيتين ومتباينتين تماماً؛ الأولى تتعلق بالأخبار الرياضية حول تعثر تجديد عقد اللاعب محمد هاني مع النادي الأهلي المصري بسبب الخلاف على بند «نسبة المشاركة»، والثانية تشير إلى سياق درامي في مسلسل «خمسين خمسين» حيث تدور أحداث الحلقة الرابعة عشرة حول سرقة «عُقد ألماس» واختطاف شخصية رامي ابن كندة علوش. يبحث الجمهور عن تفاصيل الأزمة المالية والرياضية للاعب الأهلي، وعن تطورات الحبكة الدرامية في المسلسل الذي يعرض حلقتين أسبوعياً كل يوم خميس.

تفاصيل أزمة تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

تعثرت المفاوضات بين محمد هاني (30 عاماً) وإدارة النادي الأهلي، رغم عقد ثلاث جلسات تفاوضية، اثنتين في أوغندا وثالثة في القاهرة، دون التوصل لاتفاق نهائي. ينتهي عقد هاني الحالي بنهاية موسم 2026-2027، ويتبقى عليه 6 أشهر، مما يمنحه الحق قانونياً في توقيع عقد مع نادٍ آخر بدءاً من يناير/كانون الثاني المقبل دون مقابل انتقال للأهلي. تركز الأزمة حول بند «نسبة المشاركة» في العقد الجديد. عرض الأهلي توزيع المستحقات بنسبة 25% مقدمة، و25% مشروطة بالمشاركة، و50% رواتب شهرية. وافق هاني مالياً على العرض، لكنه طلب صرف 50% من الراتب بداية كل موسم وإعفاءه من شرط المشاركة. رفضت إدارة الأهلي هذا الطلب خوفاً من فتح الباب لمطالب مشابهة من لاعبين آخرين. يذكر أن لوائح الأهلي عام 2018 كانت تعفي اللاعبين الذين تجاوزوا 200 مباراة من هذا الشرط، ثم رفع الحد لاحقاً إلى 300 مباراة قبل تغير القواعد المعمول بها حالياً. يرى هاني أن الغياب قد يكون لقرارات فنية لا يملك التحكم فيها، مما يجعل الشرط مجحفاً بحقه. من الناحية المالية، ذكر الإعلامي هاني حتحوت مطلع سبتمبر/أيلول أن هاني طالب بـ40 مليون جنيه سنوياً، ثم خفض طلبه إلى 35 مليون جنيه ضماناً للحصول على المقابل كاملاً دون ربط بالمشاركة. فيما ذكرت بوابة الأهرام في 12 أكتوبر/تشرين الأول أن عرض الأهلي يبلغ 25 مليون جنيه سنوياً، ويشمل حوافز تصل إلى 10 ملايين جنيه ونسبة من الإعلانات، وهي أرقام غير مؤكدة رسمياً. كشف موقع «في الجول» في 26 أكتوبر/تشرين الأول موافقة هاني على العرض المالي، واقترح اللاعب تجديد العقد لمدة 5 إلى 6 مواسم للتأكيد على رغبته في البقاء.

الانعكاسات الفنية والاستبعاد من القائمة

على الصعيد الفني، استبعد محمد هاني من قائمة مباراة كيتارا الأوغندي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك من قائمة مباراة مودرن سبورت المقررة الخميس ضمن الجولة الثامنة للدوري. أكد مدير الكرة وائل جمعة الأربعاء أن الاستبعاد لأسباب فنية وليس تأديبياً، بينما أشارت تقارير «في الجول» الاثنين إلى أن عدم الاتفاق كان السبب الحقيقي وراء استبعاد هاني أمام كيتارا. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إعلان رسمي بفرض عقوبة على هاني بسبب موقفه من التجديد. يذكر أن هاني خاض 408 مباريات بقميص الأهلي منذ تصعيده من قطاع الناشئين، وسجل هدف الأهلي الأول في الفوز على الزمالك 2-0 يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة وسط هتافات تطالب بتجديد عقده.

أحداث عقد الألماس في مسلسل خمسين خمسين

في السياق الدرامي، تتناول الحلقة 14 من مسلسل «خمسين خمسين» سرقة «عُقد ألماس» واختطاف ابن الممثلة كندة علوش، الذي يجسد شخصية رامي. تتضمن أحداث الحلقة رفض رانيا اعتذار طليقها، وانسحاب سميح من العملية بعد كشف كذبها. كما يهدد عصام رانيا بالسجن، بينما يراقب زوجها تحركاتها، لتنتهي الحلقة باختطاف شاكر لرامي. يضم العمل بطولات كندة علوش، ياسمينا العبد، حمزة دياب، معتز هشام، إنتصار، حازم إيهاب، هبة عبدالعزيز، ومحمد عبده، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبدالوهاب.