انتشرت أخبار إصابة اللاعب الدولي وقائد نادي الميناء، سعد ناطق، بكسر في عظمة الساق، مما جعل اسمه يتصدر عمليات البحث. جاءت هذه الإصابة خلال مباراة فريقه ضد القوة الجوية، حيث أكد ناطق عبر منشور على حسابه الشخصي تفاصيل الحادث، مشيراً إلى أن سوء أرضية ملعب المدينة الرياضي كان السبب الرئيسي وراء الكسر. وقد أشارت التقارير الطبية الأولية إلى تأكيد وجود كسر في العظم، مما يستدعي غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر كامل للتعافي والخضوع للتأهيل اللازم.

تفاصيل الإصابة وسبب الضجة الإعلامية

وقعت الحادثة يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم. وانتهت المباراة بين الميناء والقوة الجوية بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن النتيجة الرياضية طغت عليها تداعيات الإصابة الخطيرة التي تعرض لها القائد المخضرم. ويعرف سعد ناطق بأنه المدافع الدولي السابق، وقد ذكر في تصريحه أن مسيرته الكروية تمتد لأكثر من 15 عاماً، مما يجعل هذه الإصابة ضربة قوية لمسيرته وللفريق.

لم تكن الإصابة مجرد حادث عارض وفقاً لتصريحات اللاعب، بل نتجت عن التحام حدث في ظل سوء حالة أرضية الملعب. وقد عزى ناطق سبب الإصابة بشكل مباشر إلى رداءة أرضية استاد المدينة الدولي في العراق، واصفاً المشكلة بالمستعصية منذ سنوات. وشدد على أن الاستمرار في اللعب على هذه الأرضيات المتدهورة يهدد سلامة اللاعبين ويسبب إصابات خطيرة، مما فتح الباب مجدداً للنقاش حول جودة البنية التحتية الرياضية في البلاد.

مناشدات للتدخل وحلول جذرية للأزمة

في ضوء هذه الحادثة، وجه سعد ناطق رسالة ومناشدة حادة للجهات المسؤولة، مطالباً بتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لتدهور أرضيات الملاعب في العراق. وانتقد بشدة الجهات المعنية، طالباً بإيجاد حلول جذرية لأزمة الملاعب التي تعاني من تدهور واضح يؤثر على سلامة اللاعبين منذ افتتاح الاستاد. كما شدد على ضرورة الصيانة الشاملة وتطوير البنية التحتية لتفادي الحوادث مستقبلاً، خاصة في وقت يجري فيه الحديث عن إمكانية استضافة العراق لبطولة كأس آسيا.

وقد نشر نادي الميناء (Almina'a SC) المنشور الخاص باللاعب على منصة إنستغرام، مما أعاد فتح ملف سوء جودة أرضية استاد المدينة الدولي للنقاش مجدداً على نطاق واسع. وتأتي مطالب ناطق متوافقة مع الواقع الذي تعيشه الملاعب العراقية، حيث أصبحت الإصابات الناتجة عن الأرضيات غير المناسبة هاجساً يؤرق اللاعبين والجهاز الفني على حد سواء.

المستقبل الطبي والغياب المتوقع

بناءً على الفحوصات الطبية الأولية التي أكدت وجود كسر في العظم، تقرر غياب سعد ناطق عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر كامل. خلال هذه الفترة، سيخضع اللاعب لبرنامج تعافٍ وتأهيل دقيق لضمان عودته بأفضل حالة ممكنة. ولم يتم الإعلان عن موعد دقيق لعودته بعد انتهاء فترة الشهر المحددة، إذ يعتمد ذلك على استجابته للعلاج والتأهيل.

تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الرياضة العراقية، ليس فقط على مستوى النتائج، بل على مستوى السلامة المهنية للاعبين. ويبقى الأمل معقوداً على استجابة الجهات المعنية لمناشدات اللاعبين والخبراء، والعمل الجاد لتطوير الملاعب بما يتناسب مع المعايير الدولية، خصوصاً مع الطموحات المستقبلية لاستضافة بطولات قارية كبرى.