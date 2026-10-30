يعكس هذا الانخفاض التقلبات اليومية في الأسواق العالمية، والتي تؤثر مباشرة على الأسعار المحلية المرتبطة بسعر الأونصة وسعر صرف الدولار.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 552 ريال ذهب عيار 22 506 ريال ذهب عيار 21 483 ريال ذهب عيار 18 414 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,980.80 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تفاصيل الأسعار حسب العيار

شهدت جميع الأعيار انخفاضاً متوازياً بنسبة 1.13%، مما يعني أن الفارق النسبي بين العيارات بقي ثابتاً رغم تغير القيمة المطلقة بالجنيه السعودي. بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، وهو العيار الشائع للمجوهرات الراقية، مستوى 506 ريال سعودي، بعد أن خسر 5.76 ريال من قيمته اليومية. أما عيار 21، المفضل لدى الكثيرين للمصوغات التقليدية، فسجل 483 ريال للجرام الواحد، بانخفاض قدره 5.50 ريال عن إغلاق الأمس. وبالنسبة لعيار 18، المستخدم غالباً في التصاميم الحديثة والمجوهرات المرصعة، فقد استقر السعر عند 414 ريال للجرام، متراجعاً بمقدار 4.71 ريال. هذا التراجع الموحد يشير إلى أن حركة السوق كانت تقنية بحتة نابعة من تغير سعر المادة الخام عالمياً، وليس بسبب عوامل محلية في العرض أو الطلب داخل المملكة.

العلاقة مع السوق العالمية

ترتبط الأسعار المحلية بشكل وثيق بأداء أونصة الذهب في البورصات العالمية، والتي سجلت بدورها هبوطاً ملحوظاً خلال التعاملات الأخيرة. وصلت قيمة الأونصة العالمية إلى 3,980.80 دولار أمريكي، بخسارة يومية بلغت 45.30 دولار، أي بنفس نسبة الانخفاض المحلية تماماً وهي 1.13%. نظراً لأن الأونصة تعادل 31.1 جراماً من الذهب الخالص، فإن أي تغيير في سعرها بالدولار ينعكس فوراً على الجرام المحلي بعد تحويل العملة. بالنسبة للمستثمر أو المدخر، يعني هذا الهبوط فرصة لشراء السبائك والعملات الذهبية بتكلفة أقل قليلاً من اليوم السابق، بينما يخسر حاملو الذهب جزءاً من القيمة السوقية لمدخراتهم مؤقتاً. لا توجد مؤشرات في البيانات الحالية تشير إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي أو الهبوطي على المدى الطويل، فالأسعار تتأثر لحظياً بتقييمات السوق للدولار والطلب العالمي. من المهم للمشتري الانتباه إلى أن أسعار المجوهرات في المحلات قد تختلف قليلاً بسبب إضافة مصاريف الصناعة والدمغة، لكن الأساس يبقى هو سعر الجرام الخام المذكور أعلاه. يبقى الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين، وتظل مراقبة السعر اليومي أمراً ضرورياً لمن يخطط للشراء أو البيع في التوقيت المناسب، خاصة مع هذه التقلبات اليومية التي قد تفتح فرصاً جديدة.