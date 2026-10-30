حسم كريستيانو رونالدو الجدل الدائر حول الأفضل على الإطلاق، حيث فاز بجائزة "BOAT" المخصصة لأفضل نسخة في تاريخ الكرة الذهبية. وقد اختار الجمهور نسخة عام 2008، التي توج بها أثناء فترة تألقه مع مانشستر يونايتد، متفوقاً بذلك على أساطير اللعبة ومن بينهم ليونيل ميسي. يأتي هذا الإنجاز الجديد في وقت يتواصل فيه تألق النجم البرتغالي ميدانياً مع فريقه النصر، حيث سجل هاتريك جديد رفع رصيده التهديفي إلى 985 هدفاً، مما وضعه على بعد خطوات قليلة من حاجز الألف هدف التاريخي.

تفاصيل جائزة "BOAT" وآلية التصويت

أطلقت اليويفا ومجلة "فرانس فوتبول" هذه الجائزة الجديدة بهدف اختيار الأفضل على الإطلاق، واشترطت المشاركة فيها دفع رسوم قدرها يورو واحد لكل صوت، وهو ما يعادل نحو 1.1 دولار أمريكي. وتم فتح المجال لمستخدمي المجلة للمشاركة في الاختيار بدلاً من الصحفيين التقليديين، حيث شملت القائمة لاعبين فازوا بالكرة الذهبية مرتين على الأقل. وقد ضم المرشحون أسماء لامعة مثل فان باستن، بلاتيني، كرويف، رونالدو نازاريو، بيكنباور، كيغان، دي ستيفانو، ورومينغه. وفقاً لإحصائيات "فرانس فوتبول"، شارك 5009 أشخاص في التصويت، وصوت أكثر من شخص مرة واحدة. وتوزعت الأصوات كالتالي:

صوت 4665 شخصاً بين مرتين و4 مرات.

صوت 300 شخص بين 5 و9 مرات.

صوت 44 شخصاً بين 10 و26 مرة.

كما دخل المصوتون في سحب للفوز بتذكرتين لحضور حفل الكرة الذهبية لعام 2027. وأغلقت أبواب التصويت فجر الثلاثاء إلى الأربعاء حسب موقع "كوورة"، بينما أعلن الفائز بعد يومين من حفل الكرة الذهبية حسبما نقلت "الجزيرة نت". وقد احتلت نسخ ميسي ورونالدو المراكز الـ12 الأولى في التصويت، حيث حل ميسي ثانياً عن نسخة 2012، وثالثاً عن نسخة 2017.

أداء رونالدو الميداني والسباق نحو الهدف 1000

على الصعيد الرياضي، واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع نادي النصر في دوري روشن السعودي. ففي المباراة التي جمعت النصر بالخلود ضمن الجولة الـ12، سجل رونالدو هاتريك قاد به فريقه للفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. وسجل الأهداف في الدقائق 66 و72 و81، بينما ألغى الحكم هدفاً له بداعي التسلل. بدأت المباراة بتقدم الخلود عبر جوليان دومينغيش في الدقيقة 16، قبل أن يعدل أنجيلو غابرييل للنصر في الدقيقة 24. ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 38، لكن أنطوان إيسومبا عادل النتيجة للخلود في الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل جوليان دومينغيش الهدف الثالث للخلود، قبل أن يحسم رونالدو اللقاء لصالح فريقه. رفع هذا الأداء رصيد رونالدو التهديفي في مسيرته إلى 985 هدفاً، مما جعله على بعد 15 هدفاً فقط من الوصول للهدف رقم 1000. وقد وثق حساب "رياضة ثمانية" هذا الإنجاز عبر تغريدة بتاريخ 29 أكتوبر 2026. من الجدير بالذكر أن هاري كين قد توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2026، وأقيم حفل التسليم يوم الإثنين في لندن، إلا أن الأضواء تبقى مسلطة على رونالدو بفضل إنجازاته التاريخية المستمرة وجائزته الجديدة كأفضل نسخة في التاريخ.