في حدث بارز شهدته مدينة دبي، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبة المصرية ميار عثمان، بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة. وقد أقيم الحفل الختامي لهذه المسابقة الكبرى في مركز دبي التجاري العالمي، حيث نالت ميار الجائزة المالية المخصصة للفائز الأول والبالغة 500 ألف درهم إماراتي، وهو ما يعادل نقداً حوالي 136 ألف دولار أمريكي. ويأتي هذا التكريم ليؤكد على أهمية المبادرة التي انطلقت رسمياً عام 2015 وتتبع لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والتي تعتمد في مسارها الرئيسي على قراءة وتلخيص 50 كتاباً.

إنجاز تاريخي وأرقام قياسية للدورة العاشرة

وصف الحدث بأنه أكبر دورة في تاريخ مبادرة تحدي القراءة العربي، إذ شارك في التصفيات أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة مختلفة. وسجلت هذه الدورة زيادة ملحوظة بنسبة 24% في عدد المشاركين مقارنة بالدورة التاسعة، مما يعكس النمو المتسارع للمبادرة منذ انطلاقها؛ فبينما شهدت الدورة الأولى مشاركة 3.6 ملايين طالب فقط، تجاوز إجمالي المشاركين منذ عام 2015 حتى الآن أكثر من 203 ملايين طالب. ويمثل المشاركون في الدورة العاشرة نحو 48% من طلبة التعليم العام بالعرب، مما يبرز الأثر الواسع النطاق للمسابقة في تعزيز ثقافة القراءة لدى الشباب العربي.

تفاصيل رحلة البطلة ميار عثمان والفئات الأخرى

تنحدر البطلة ميار عثمان من محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، وعمرها إحدى عشرة عاماً وفقاً للحسابات الرسمية. وقد قرأت ميار 70 كتاباً خلال مشاركتها في التحدي حسب التقارير الصحفية، وكانت قد فازت سابقاً بالتصفيات المصرية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم. وفي تلك التصفيات المحلية، شاركت 17,616,289 طالبة وطالباً عبر 30,589 مدرسة، وأشرف عليها 41,505 مشرفين ومشرفات وفق البيانات الرسمية. وعند إعلان فوزها بالمركز الأول يوم الخميس، سجدت ميار شكراً لله تعبيراً عن فرحتها الغامرة بهذا الإنجاز الكبير. لم تقتصر الجوائز على المركز الأول فحسب، بل شملت فئات متعددة لتكتمل صورة التنوع والإبداع:

جاءت الفلسطينية غزل رشاد في المركز الثاني في الموسم العاشر.

حل السعودي ريان الزكري في المركز الثالث في الموسم العاشر.

حصل السوري محمود عمران على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي شارك فيها 74,062 طالباً من أصحاب الهمم في الدورة العاشرة.

كرم صهيب مجد محمد من نيوزيلندا بلقب بطل فئة الجاليات.

حصد الأردني فخري محمود مياس لقب "المشرف المتميز".

فازت مدرسة سيدي عامر التونسية بلقب "المدرسة المتميزة".

على الصعيد الدولي، بلغ عدد المدارس المشاركة في الدورة العاشرة 138,426 مدرسة، بينما وصل عدد المشرفين المشاركين دولياً إلى 161,507 مشرفين ومشرفات. وتؤكد هذه الأرقام الضخمة التزام دبي والمؤسسات الراعية بدعم التعليم والقراءة، مع الإشارة إلى أن تفاصيل إضافية حول مواعيد الدورات القادمة أو جوائز محددة أخرى لم يتم الإعلان عنها ضمن المعطيات الحالية للحدث.