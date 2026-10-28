استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم عند 3.75 ريال سعودي، دون أي تغيير يذكر عن مستواه في اليوم السابق، ليبقى العملة الأكثر متابعة في السوق المحلية على حالها من الثبات النسبي.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال اليورو 4.18 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 4.99 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.07 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

هذا الثبات في سعر الدولار ليس مفاجئاً لمن يتابع السوق السعودية، فالعملة الأمريكية ترتبط بسياسة نقدية واضحة تجعل حركتها محدودة في الأغلب. لكن هذا لا يعني أن بقية العملات تسير في الاتجاه نفسه، فاليورو والجنيه الإسترليني سجلا تراجعاً طفيفاً مقابل الريال.

العملات الأوروبية تتراجع قليلاً

انخفض اليورو إلى 4.18 ريال، بتراجع بلغ 0.01 ريال عن اليوم السابق، وهو ما يعادل 0.20% من قيمته. الجنيه الإسترليني سار في الاتجاه ذاته، إذ هبط إلى 4.99 ريال، فاقداً 0.01 ريال بالنسبة نفسها تقريباً.

هذه التحركات الصغيرة قد لا تبدو مهمة للوهلة الأولى، لكنها تصنع فرقاً لمن يحوّل مبالغ كبيرة أو يخطط للسفر. فمَن ينوي شراء اليورو اليوم سيجد أنه أرخص قليلاً من الأمس، ولو بفارق بسيط.

العملات العربية بين صعود وهبوط

على مستوى العملات العربية، ارتفع الجنيه المصري إلى 0.07 ريال، بزيادة بلغت 0.12% عن قيمته السابقة. هذه الزيادة الطفيفة تعني أن من يحوّل أموالاً إلى مصر سيحصل على قيمة أعلى بقليل مقابل الريال.

الدرهم الإماراتي صعد بدوره إلى 1.02 ريال، بارتفاع نسبته 0.01% فقط، وهو ما يكاد لا يُذكر في التعاملات اليومية. أما الدينار الكويتي، فتراجع بشكل طفيف جداً إلى 12.07 ريال، بانخفاض نسبته 0.01%.

من يتابع أسعار الصرف كل صباح يعرف أن هذه التغيرات الصغيرة جزء من طبيعة السوق. العملات تتحرك بناءً على عوامل عدة، منها الطلب المحلي والدولي، وقوة الدولار عالمياً، والتدفقات التجارية بين الدول.

للمسافر أو المستورد، حتى الفارق البسيط في السعر قد يعني مبلغاً إضافياً عند التعامل بمبالغ كبيرة. وللمُدّخر، متابعة هذه الأسعار تساعده على اختيار التوقيت الأنسب لتحويل أمواله أو شراء العملة التي يحتاجها.

السوق اليوم هادئة نسبياً، والتحركات محدودة في معظمها، لكن هذا لا يمنع من متابعة الأسعار بانتظام لمن يهمه أمر الصرف.