انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً في السعودية اليوم إلى 561 ريالاً سعودياً، متراجعاً 1.70 ريال بنسبة 0.30% عن إغلاق الأمس.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 561 ريال ذهب عيار 22 515 ريال ذهب عيار 21 491 ريال ذهب عيار 18 421 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 4,047.70 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

لم تكن هذه الخطوة استثناءً في السوق المحلي، بل جاءت امتداداً مباشراً لما يحدث في البورصات العالمية. فالأوقية الذهبية عالمياً سجلت 4,047.70 دولاراً أمريكياً، بعدما فقدت 12.30 دولاراً من قيمتها بنسبة 0.30% أيضاً.

كيف تتحرك الأسعار محلياً؟

العلاقة بين السعر العالمي والمحلي ليست معقدة كما يبدو. الأوقية تزن 31.1 غراماً، وعندما يهبط سعرها بالدولار، ينعكس ذلك فوراً على حساب الغرام الواحد في السوق السعودي، مع مراعاة سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الريال.

هذا يعني أن المشتري أو المدخر الذي يراقب الشاشات صباحاً، يرى في الواقع انعكاساً لقرارات المتعاملين في نيويورك ولندن، مضافاً إليها عامل الطلب المحلي على المشغولات والسبائك.

ماذا يعني هذا التراجع للمشتري؟

بالنسبة لمن يخطط لشراء هدية أو قطعة للادخار، فإن انخفاض اليوم يمثل فرصة للحصول على سعر أقل قليلاً من إغلاق أمس. لكن من ينتظر انخفاضاً أكبر، عليه أن يراقب استقرار الأوقية عالمياً، فهي المحرك الأساسي الذي يحدد اتجاه الأسعار في السوق المحلية.

المدخر الذي يقتني الذهب على دفعات، يعلم أن هذه التقلبات اليومية الطفيفة جزء من طبيعة السوق. المهم هو متابعة الاتجاه العام للأوقية، وليس الانخفاض أو الارتفاع اليومي وحده.