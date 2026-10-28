تصدر اسم الفنانة جيهان راتب محركات البحث بعد ظهورها التلفزيوني الأخير الذي تحدثت فيه بصراحة عن سنوات غيابها عن الأضواء، وعن تكريمها من الدولة إلى جانب عدد من كبار الفنانين، وهو التكريم الذي قالت إنه ترك لديها انطباعًا إيجابيًا كبيرًا وشعورًا عميقًا بالتقدير، إذ جاء في إطار تكريمها مع أسماء فنية بارزة. وجاء حديثها خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» على قناة النهار، حيث فتحت قلبها حول محطات مختلفة في حياتها الفنية والشخصية.

لماذا ابتعدت جيهان راتب عن الأضواء؟

كشفت جيهان راتب أن ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات لم يكن قرارًا مرتبطًا بسبب واحد، بل جاء نتيجة مجموعة من الظروف النفسية والأسرية التي تزامنت خلال تلك المرحلة. وأوضحت أنها تعرضت لصدمات متتالية بعد أحداث الثورة، مشيرة إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر عقب عام 2011 تركت بداخلها أثرًا نفسيًا كبيرًا.

وقالت إنها واجهت صعوبة في استيعاب ما كانت تشاهده عبر شاشات التلفزيون، وهو ما دفعها إلى الابتعاد عن العمل الفني، مؤكدة أن اندلاع الثورة وما أعقبها من أحداث شكّل صدمة كبيرة بالنسبة لها ولم تتمكن من تجاوز تداعياتها بسهولة. وذكرت أنها قبل عام 2011 كانت قد قدمت ألبومين غنائيين وشاركت في عملين دراميين.

وإلى جانب العامل النفسي، لعبت الظروف الأسرية دورًا مهمًا في قرارها، ومن أبرزها:

دخول ابنتها مرحلة المراهقة واحتياجها إلى وجود والدتها بجانبها في تلك المرحلة الحساسة.

تقدم والدتها في العمر، مما دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها ومنح أسرتها مساحة أكبر من وقتها واهتمامها.

العودة عبر الكتابة والغناء بمساعدة الذكاء الاصطناعي

كشفت جيهان راتب عن توجهها إلى الكتابة والغناء خلال الفترة الأخيرة، معربة عن أمنيتها في توظيف موهبتها للتعبير عن مواقف حياتية حقيقية، وقالت إنها تتطلع إلى تقديم أعمال فنية تعبر عن رؤيتها وتجاربها الشخصية، مؤكدة رغبتها في أن تعيش في سلام وتعبّر عن نفسها من خلال الفن.

وفي نقطة لافتة، أوضحت أنها استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغاني التي كتبتها مؤخرًا، وقالت إن هذه التقنيات ساعدتها في تنفيذ أعمالها الغنائية الجديدة، لتكون بذلك من الفنانين الذين يوظفون الأدوات التكنولوجية الحديثة في مشوارهم الإبداعي.

حديث صريح عن الجانب المادي

لم تتردد جيهان راتب في الحديث عن الجانب المادي في حياتها، إذ كشفت أنها لم تحقق مكاسب مالية من عملها بالفن، وقالت إنها أنفقت على الفن من أموالها الخاصة دون أن تجني عائدًا ماديًا يتناسب مع ما بذلته من جهد. وأوضحت أن دخلها الحالي يعتمد على معاش والدها، إضافة إلى المبلغ الذي ورثته عن أسرتها، مشيرة إلى أنها تعتمد على هذين المصدرين في تلبية احتياجاتها المعيشية.

وبهذا الظهور، تكون جيهان راتب قد أجابت عن تساؤلات جمهورها حول سر غيابها الطويل، ووضعت في الوقت نفسه ملامح مرحلة جديدة تعتزم فيها العودة إلى الفن من بوابة الكتابة والغناء، وإن كانت لم تحدد بعد موعدًا رسميًا لطرح أعمالها الجديدة، إذ لم يُعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لإصدارها.