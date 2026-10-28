انضم الفنان عمر الشريف (الابن) إلى بطولة فيلم كوميدي رومانسي جديد يحمل عنوان (Crazy Rich Arabs)، في خطوة جديدة تواصل بها العائلة حضورها الفني في المحافل الدولية. ويأتي هذا الإعلان في وقت يبحث فيه الجمهور عن تفاصيل مشاركة حفيد النجم العالمي الراحل عمر الشريف في هذا العمل الذي يراهن على تقديم صورة عصرية مختلفة للشخصيات العربية والشرق أوسطية بعيداً عن القوالب التقليدية والصور النمطية التي طالما ارتبطت بها الإنتاجات الهوليوودية.

تفاصيل الفيلم وفريق العمل

من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الأسبوع المقبل في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويشارك في البطولة إلى جانب عمر الشريف (الابن) كل من وسام أصغري، وآرون قادر، ووليد شايا، وكوروش بارسابور، ولارا جيه باري، وسارة سيادات، وجورج خوري، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة صوفيا كونات ومايا طنوس.

يتولى إخراج العمل بيتر تكلا، فيما كتب السيناريو والحوار وليد شايا وجيمي موناك. ولا يقتصر دور عمر الشريف (الابن) على التمثيل فحسب، بل يشارك أيضاً في الإنتاج التنفيذي للفيلم بالتعاون مع وليد شايا، مما يعكس التزامه الشخصي برؤية المشروع الفنية والثقافية.

قصة الفيلم وشخصية عمر الشريف

تدور أحداث الفيلم حول «يوسف»، موسيقي محافظ من بيروت يسافر إلى لوس أنجلوس للزواج من «ريما». ويواجه يوسف تحديات غير متوقعة في محاولة كسب موافقة شقيق ريما شديد الحماية، قبل أن يكتشف وجود شقيقه التوأم المفقود منذ سنوات طويلة، وهو محامي طلاق ثري يعيش في هوليوود.

تنقلب الأحداث رأساً على عقب وتبدأ سلسلة من المفارقات الكوميدية بعد تبادل الشقيقين لهويتيهما، حيث تتشابك أسرار العائلة مع الاختلافات الثقافية مع تصاعد المواقف الكوميدية والرومانسية. ويجسد عمر الشريف (الابن) شخصية «شاي» الذي يعمل في تأجير الوحدات السكنية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بينما تظهر شخصية «ليلى» كمالكة صالة في بيفرلي هيلز.

رؤية العمل ورسالته الثقافية

أوضح وليد شايا أن الفيلم يسعى إلى تقديم معالجة مختلفة لشخصيات العرب والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منحها أدواراً رئيسية في عمل كوميدي رومانسي بدلاً من الصور التقليدية المعتادة. وأكد أن العمل يركز على إبراز الثقافة العربية بروح مرحة وإنسانية، وأن القصة تتناول الحب والعائلة والبحث عن المعنى الحقيقي للنجاح والسعادة بعيداً عن التنميط.

يحمل حضور عمر الشريف الابن في هذا العمل دلالة خاصة، إذ يواصل المسيرة الفنية في المحافل الدولية مستفيداً من إرث جدّه النجم العالمي الراحل عمر الشريف. ويأتي الفيلم امتداداً لمحاولات إعادة التوازن للتمثيل الثقافي على الشاشة بعد عقود من تنميط الشخصيات العربية في السينما الغربية.

ما المتوقع من الفيلم؟

من المتوقع أن يترك هذا العمل تأثيراً إيجابياً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن يفتح آفاقاً جديدة أمام الموهوبين العرب في السينما العالمية. ومع انطلاق التصوير الأسبوع المقبل في لوس أنجلوس، يترقب الجمهور والمهتمون بالشأن السينمائي العربي والدولي موعد طرح الفيلم، علماً بأنه لم يُعلن حتى الآن عن تاريخ محدد للعرض أو تفاصيل إضافية حول مدة الإنتاج.