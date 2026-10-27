جلسة استماع جديدة لمهاجم الأهلي في لندن

يمثل المهاجم إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، يوم الخميس المقبل أمام محكمة ساوثوارك للتاج في إنجلترا، لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة باتهامه بالاعتداء على رجل داخل ملهى ليلي في لندن. وتأتي هذه الجلسة قبل نحو 33 ساعة من مواجهة فريقه أمام الشباب، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، المقررة على ملعب "إس إتش جي أرينا" في الرياض.

وكان توني، البالغ من العمر 30 عامًا، قد دفع ببراءته من التهمة خلال مثوله السابق أمام محكمة وستمنستر الجزئية. وتتعلق القضية باتهامه بالاعتداء الذي تسبب في إصابات بدنية فعلية، حيث زُعم أنه نطح سابر دا سيلفا ولكمه داخل ملهى ليلي في شارع واردور بمنطقة سوهو، في حادثة وقعت في 6 ديسمبر الماضي.

تفاصيل الإجراءات القضائية والقرارات السابقة

وفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية مطلع أكتوبر الجاري، فقد تم تحديد موعد جلسة الاستماع يوم الخميس عند الساعة 12:30 ظهرًا. وكانت القاضية بروني كلارك قد أشارت إلى إمكانية نظر القضية أمام المحكمة الجزئية، لكن اللاعب اختار إحالتها إلى محكمة التاج، ليمثل أمام قاضٍ وهيئة محلفين.

وقد أُفرج عن توني بكفالة غير مشروطة، على أن يمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات القضائية. وتؤكد شبكة "BBC" أن اللاعب يواجه اتهامًا بالاعتداء الذي تسبب في إصابات بدنية فعلية، وهي تهمة تختلف عن مجرد الاعتداء البسيط من حيث درجة الخطورة والعقوبات المحتملة.

ماذا بعد جلسة الخميس؟

من المقرر أن تنظر محكمة ساوثوارك التاج في القضية يوم الخميس المقبل، وهو ما يمثل خطوة جديدة في مسار القضية التي بدأت بمثول اللاعب أمام محكمة وستمنستر الجزئية. ولم يُعلن حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية بشأن ما إذا كانت الجلسة ستشهد إجراءات محددة مثل الاستماع إلى المرافعات أو تحديد مواعيد لاحقة للمحاكمة.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه توني تطورات القضية، يستعد الأهلي لمواجهة الشباب في محطة جديدة من منافسات الدوري السعودي، حيث ستقام المباراة على ملعب "إس إتش جي أرينا" في الرياض، بعد نحو 33 ساعة من موعد الجلسة. ويبقى السؤال حول ما إذا كان اللاعب سيشارك في المباراة أو سيكون تركيزه منصبًا على القضية، وهو أمر لم تعلن عنه الأندية أو الجهات المعنية حتى الآن.

وتُعد هذه القضية من القضايا التي تثير اهتمام المتابعين، خاصة في ظل تزامنها مع مسيرة الأهلي في الدوري السعودي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة. ولم تصدر أي تصريحات رسمية من اللاعب أو النادي حول تفاصيل الجلسة أو التطورات المحتملة، فيما تترقب الأوساط الرياضية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة الخميس.