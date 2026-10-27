حصدت النجمة ياسمين عبد العزيز جائزتي "أفضل ممثلة دراما" و"أفضل ممثلة سينما" خلال استضافتها لحفل جوائز ذا بيست 2026، الذي أقيم مساء أمس الاثنين في منطقة الأهرامات. وقد أثارت ياسمين اهتمام المتابعين ليس فقط بفوزها المزدوج، بل أيضاً بردودها اللاذعة على منتقديها ونفيها القاطع للشائعات التي أحيطت بعلاقتها مع زميلتها منى زكي، مما جعل اسمها يتصدر محركات البحث فور انتهاء الحفل.

رسائل حاسمة ضد الشائعات والمنتقدين

خلال تكريمها، وجهت ياسمين عبد العزيز رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاربها أو ينتقد نجاحاتها، قائلة: "أقول لكل من يحاربني، أنا أعمل بجد وأحصد الجوائز". وأعربت عن سعادتها البالغة بتكريمها عن أعمالها الفنية الأخيرة، وتحديداً فيلم "خلي بالك من نفسك" ومسلسل "وننسى اللي كان"، مؤكدة أن هذه الجوائز هي رد عملي على كل المحاولات لإثارة الجدل حولها. كما أشارت إلى أنها تهدد المنتقدين بجوائزها الثلاثة (في إشارة لرمزية النجاح المتكرر)، موضحة أن هؤلاء المنتقدين هم السبب الرئيسي في استمرار شغفها بالنجاح والتطوير الذاتي.

وفي سياق متصل، حسمت ياسمين الجدل الدائر حول وجود خلافات بينها وبين الفنانة منى زكي، حيث أكدت بشكل قاطع: "منى زكي هي أختي وحبيبتي ولا توجد بيننا أية خلافات". وأوضحت أن كل ما يثار في هذا الصدد هو مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن صداقتهما تمتد منذ أيام مسرحية "كده أوكيه". ودعمت ياسمين موقفها بتذكير الجمهور بتعليقها الأخير على تكريم منى زكي في مهرجان الجونة، حيث هنأتها بعبارة ودودة ومحببة قائلة: "مبروك يا منمونة"، مما يعكس متانة العلاقة بينهما بعيداً عن أي تنافس سلبي.

مفاجآت فنية ورغبة في تغيير الصورة النمطية

لم يقتصر ظهور ياسمين عبد العزيز على الكلمات فحسب، بل شهد الحفل لحظة عفوية مميزة عندما رقصت بجانب الفنان كريم فهمي على أنغام أغنية "وننسى اللي كان" بأداء المطربة بوسي. وقد شكرت بوسي ياسمين عقب الحفل، موضحة أن الأغنية تعكس صداقة سنوات طويلة بينهما وأنهما تطلبانها في الأفراح، وهو ما أضفى طابعاً إنسانياً وفنياً على أجواء التكريم.

وعلى صعيد المستقبل الفني، كشفت ياسمين عن رغبتها الحقيقية في تقديم دور شر جديد ومختلف خلال الفترة المقبلة، وهو أمر قد يفاجئ جمهورها المعتاد على أدوار الكوميديا والدراما الرومانسية. ومع ذلك، أشارت إلى أن المنتجين ينصحونها بالابتعاد عن أدوار الشر لأن الجمهور يحب صورتها الحالية، مما يضعها أمام تحدٍ كبير بين رغبتها الشخصية في التنويع وضغوط السوق الفني. يذكر أن مسلسل "وننسى اللي كان" فاز بجائزة أفضل مسلسل 30 حلقة، بينما فازت بوسي بجائزة أفضل تتر مسلسل عن نفس الأغنية، مما يؤكد قوة العمل ككل وليس فقط أداء البطلة.

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