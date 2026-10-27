عند البحث عن «ما هو تطبيق برق»، قد يخلط المستخدم بين الاسم وبين التطبيقات الإلكترونية، لكن المقصود هنا غالباً هو النظام العسكري المعروف باسم "برق 8". هذا النظام هو منظومة دفاع جوي نشطة ومتعددة المهام، طورت بشكل مشترك بين إسرائيل والهند. يعمل النظام كصاروخ بحر/أرض-جو (SAM)، ويهدف إلى حماية الأهداف من التهديدات الجوية المختلفة.

تطور النظام وجهات التصنيع المشتركة

يعتمد نظام برق 8 في تصميمه على أساس سابق وهو نظام "برق 1"، مما يعكس تطوراً تدريجياً في القدرات الدفاعية. وقد تم تطوير هذه المنظومة عبر تعاون وثيق بين عدة جهات إسرائيلية وهندية رائدة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية. ومن أبرز الجهات المطورة:

صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI).

منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO).

الإدارة الإسرائيلية لتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية.

شركتا Elta وRafael للأنظمة.

وفيما يتعلق بالإنتاج الفعلي للصواريخ، تشارك مؤسسة Bharat Dynamics Limited (BDL) بشكل مباشر في عمليات التصنيع. أما محرك الصاروخ نفسه، فيتم تصنيعه في مصنع Givon الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصنع كان معروفاً سابقاً باسم IMI، ثم أصبح اسمه الرسمي Tomer اعتباراً من نوفمبر 2018.

القدرات الدفاعية والمتغيرات التشغيلية

صُمم نظام برق 8 خصيصاً للدفاع ضد أي نوع من التهديدات المحمولة جواً، مما يجعله مرناً وقادراً على التعامل مع سيناريوهات قتالية معقدة. تشمل قائمة التهديدات المستهدفة التي يمكن للنظام اعتراضها ما يلي:

الطائرات المقاتلة والطائرات العامة. المروحيات بأنواعها. الصواريخ المضادة للسفن. الطائرات بدون طيار. الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

يتوفر النظام بمتغيرات بحرية وبرية، مما يسمح بنشره على السفن الحربية وعلى الأرض لحماية المواقع الحيوية. ويُعرف النظام أيضاً بأسماء تقنية أخرى مثل LR-SAM أو MR-SAM، بينما يبقى الاسم العبري الأصلي "בָּרָق" والمعنى الإنجليزي المقابل له "Lightning" هما الأكثر شيوعاً في الأدبيات العسكرية.

لم يتم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بأسعار العقود أو تواريخ تسليم محددة في المعلومات المتاحة حالياً، ولكن التركيز يبقى على الطبيعة التعاونية للمشروع وقدرته المتقدمة على مواجهة تهديدات جوية متعددة المصادر.