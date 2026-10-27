الوضوء في الشرع الإسلامي هو طهارة مائية تخص أعضاء معينة على صفة مخصوصة بنية التعبد، وهو أول مقصد للطهارة عند علماء الفقه لأنه مطلب أساسي للصلاة. ومن أهم شروط الصلاة صحة الوضوء، إذ ورد في الحديث النبوي الصحيح: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وتكمن الأركان الأساسية التي لا يصح الوضوء إلا بها في النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، مع وجود خلاف بين العلماء حول الترتيب والموالاة كشرط أو فرض.

تعريف الوضوء وأهميته الشرعية

تعود كلمة الوضوء في اللغة إلى الاشتقاق من "الوضضاءة"، وهي تعني الحسن والبهاء والنظافة. أما في الاصطلاح الشرعي، فقد عُرّف الوضوء بأنه عملية تطهير مائي تركز على أعضاء محددة من الجسم، وتتم وفق صفات وشكل معين، ولا يكتمل هذا الفعل إلا بوجود نية التعبد لله تعالى. ويعد الوضوء حجر الزاوية في منظومة الطهارة الإسلامية، حيث يرى فقهاء المذاهب أنه أول مقصد يجب تحقيقه قبل الشروع في العبادات الكبرى.

وتنبع أهمية الوضوء القصوى من كونه شرطاً أساسياً لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة المسلم بدون وضوء صحيح. وقد حسم الحديث النبوي الشريف الذي اتفقت عليه كتب الصحيحين هذه المسألة بنص قاطع يقول: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وهذا النص يوضح أن الحدث ينقض الوضوء، وأن إعادة الوضوء هي السبيل الوحيد لاستعادة أهلية أداء الصلاة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى.

أركان الوضوء وفروضه المتفق عليها

الأركان في لغة الفقه تعني الأسس الجوهرية التي لا يصح أي عمل شرعي إلا بتحقيقها، وفي حالة الوضوء، فإن أركانه هي الأفعال المخصوصة التي يجب إتيانها بالترتيب والشكل المحدد. وتتوزع هذه الأركان على مراحل متتابعة تبدأ من القلب (النية) وتنتهي بأطراف الجسد، وهي كالآتي:

النية: وهي الركن الأول والأساسي، وتعني القصد الباطن للتعبد وإيقاع الفعل كما أمر الله.

وهي الركن الأول والأساسي، وتعني القصد الباطن للتعبد وإيقاع الفعل كما أمر الله. غسل الوجه: وهو أول ركن فعلي يتعلق بأعضاء الجسد الظاهرة.

وهو أول ركن فعلي يتعلق بأعضاء الجسد الظاهرة. غسل اليدين إلى المرفقين: ويشمل ذلك الكفين والساعدين وصولاً إلى مفصل المرفق.

ويشمل ذلك الكفين والساعدين وصولاً إلى مفصل المرفق. مسح الرأس: وليس غسلاً، بل تمرير اليد المبللة بالماء فوق الشعر.

وليس غسلاً، بل تمرير اليد المبللة بالماء فوق الشعر. غسل الرجلين إلى الكعبين: وتشمل القدمين والكاحلين، ويجب التأكد من إيصال الماء إليهما.

إلى جانب هذه الأركان الخمسة، هناك أفعال أخرى مشروعة للوضوء غير المذكورة أعلاه، وتختلف أحكامها بين الاستحباب والوجوب حسب المذهب الفقهي.

خلاف العلماء حول الترتيب والموالاة

بعد تحديد الأركان الواجبة، يقع جدل فقهي واسع حول طبيعة الشروط الإضافية مثل الترتيب والموالاة (عدم الفصل الطويل بين الأعضاء). ويرى بعض العلماء أن الترتيب بين الأركان المذكورة أعلاه فرضٌ وواجب، فلا يجوز غسل الرجل قبل الوجه مثلاً. بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الترتيب والموالاة معاً هما فرضٌ وملزمان لصحة الوضوء، مما يعني وجوب غسل الأعضاء بالترتيب المحدد دون تأخير يفصل بين عضو وآخر.

وهناك رأي ثالث يشير إلى أن بعض أفعال الوضوء واجبة عند بعض الفقهاء، مما يضيف طبقة أخرى من التفصيل في الأحكام. وللوضوء أيضاً شروط وسنن وأحكام أخرى تفصيلية، ومحل بحثها الموسع موجود في كتب الفقه المتخصصة. ويبقى الهدف الأسمى من كل هذه التفاصيل هو الوصول إلى الطهارة الحسية والمعنوية التي تؤهل المسلم لمناجاة ربه في الصلاة.