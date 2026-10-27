تُعد شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القناة الرئيسية التي يمكن من خلالها متابعة مراسم توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وتحديداً عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصة DAZN المجانية عبر الإنترنت فرصة مشاهدة الحفل مباشرة، كما يبث الحدث أيضاً عبر الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية. يستضيف مسرح "لندن بالاديوم" في العاصمة البريطانية لندن هذه الأمسية الخاصة بالنسخة السبعين للجائزة المرموقة، حيث يبدأ الحفل الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، ويقدمه أسطورة كرة القدم تييري هنري رفقة الصحفية البريطانية كيت سكوت.

تفاصيل البث المباشر وموعد انطلاق الحفل

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وقد حددت الجهات المنظمة القنوات والمنصات الرسمية لنقل هذا الحدث الضخم. لا يقتصر الأمر على قناة واحدة فقط، بل تتعدد الخيارات المتاحة للمشاهدين لضمان وصولهم إلى التغطية الكاملة للحفل.

شبكة بي إن سبورتس: هي الوجهة التلفزيونية الأبرز، مع التركيز على قناة beIN SPORTS الإخبارية لنقل الفعاليات لحظة بلحظة.

هي الوجهة التلفزيونية الأبرز، مع التركيز على قناة beIN SPORTS الإخبارية لنقل الفعاليات لحظة بلحظة. منصة DAZN: تقدم خياراً رقمياً مجانياً لمشاهدة الحفل عبر الإنترنت، مما يسهل الوصول إليه لمن يفضلون المشاهدة الرقمية.

تقدم خياراً رقمياً مجانياً لمشاهدة الحفل عبر الإنترنت، مما يسهل الوصول إليه لمن يفضلون المشاهدة الرقمية. الموقع الرسمي: يوفر بثاً مباشراً آخر عبر موقع جائزة الكرة الذهبية الإلكتروني، ليكون مصدراً رسمياً إضافياً للمتابعين.

أما من حيث الزمان والمكان، فإن المسرح التاريخي "لندن بالاديوم" يحتضن هذه النسخة الـ70 من الجائزة. ويبدأ العد التنازلي للحفل الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، في أمسية ينتظرها الجميع لمعرفة هوية المتوج الجديد أو تأكيد هيمنة نجم سابق على اللقب مجدداً.

مقدمو الحفل وقائمة المرشحين البارزين

تحظى حفلات الكرة الذهبية عادةً بحضور شخصيات رياضية وإعلامية بارزة لإدارة فقراتها. في نسخة هذا العام، وقع الاختيار على ثنائي مميز لتقديم الأمسية؛ حيث يتولى الأسطورة الفرنسية ونجم أرسنال السابق، تييري هنري، مهمة التقديم الرئيسي، ويساعده في ذلك الصحفية البريطانية المعروفة كيت سكوت، لضمان سير البرنامج بسلاسة واحترافية عالية.

على صعيد المنافسة، تضم قائمة المرشحين الثلاثين اسماً لامعاً في عالم الساحرة المستديرة، وتتنوع الأسماء بين نجوم الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية. يتصدر القائمة بشكل لافت للنظر نجم برشلونة الشاب لامين يامال، مما يعكس تألقه الكبير خلال الفترة الماضية. ولا تغيب الأسماء الثقيلة الأخرى مثل مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، ومهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، بالإضافة إلى هاري كين وأوليسي من بايرن ميونيخ.

الفريق / النادي أبرز المرشحين برشلونة لامين يامال ريال مدريد كيليان مبابي بايرن ميونيخ هاري كين، أوليسي مانشستر سيتي إرلينغ هالاند باريس سان جيرمان ديمبيلي، فيتينيا، جواو نيفيز، فابيان رويز، خفيتشا كفاراتسخيليا، نونو مينديس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باشو، فيران توريس أسماء تاريخية ليونيل ميسي (صاحب الرقم القياسي بـ 8 تتويجات)

يشهد هذا العام حضوراً قوياً جداً لنادي باريس سان جيرمان في القائمة، حيث يضم الفريق عدداً كبيراً من المرشحين الذين يمثلون مختلف الخطوط، بما في ذلك الانتقالات الجديدة مثل فيران توريس القادم من برشلونة. وفي المقابل، يبقى ليونيل ميسي حاضراً بقوة كأكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة برصيد ثماني مرات، مما يضيف بعداً تاريخياً للمنافسة الحالية.