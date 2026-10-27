استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي عند مستوى 3.75 ريال، دون أي تغيير عن إغلاق اليوم السابق، مسجلاً نسبة تغير صفرية (0.00%). هذا الثبات يعكس طبيعة الربط المستمر بين العملات، حيث يظل السعر الرسمي ثابتاً في التعاملات اليومية المعتادة، مما يمنح المتعاملين وضوحاً في التكاليف الأساسية للسلع والخدمات المستوردة من الولايات المتحدة أو المسعرة بالدولار.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال اليورو 4.19 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 5.00 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.07 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

تباين طفيف في العملات الأوروبية والآسيوية

شهد اليورو تراجعاً محدوداً ليصل إلى 4.19 ريال لكل وحدة، بانخفاض قدره 0.01 ريال ونسبة 0.16% مقارنة بالأمس. أما الجنيه الإسترليني فقد سجل أيضاً هبوطاً طفيفاً إلى 5.00 ريال، بخسارة 0.01 ريال ونسبة تغير بلغت 0.15%. هذه الحركات الصغيرة قد لا تؤثر بشكل مباشر على فاتورة السفر القصيرة الأمد، لكنها مهمة لمن يقوم بتحويلات مالية كبيرة أو يسدد التزامات تجارية مقومة بهذه العملات، إذ أن الفرق البسيط يتراكم مع حجم المبالغ الضخمة. على صعيد آخر، حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره النسبي عند 1.02 ريال، رغم تسجيله انخفاضاً نظرياً بنسبة 0.00% وقيمة متغيرة تقارب الصفر (0.00 ريال). بينما انخفض الدينار الكويتي إلى 12.07 ريال، متراجعاً بمقدار 0.01 ريال ونسبة 0.11%. ويعد هذا الانخفاض الطفيف في قيمة الدينار مقابل الريال عاملاً إيجابياً للمسافرين من السعودية إلى الكويت، حيث تصبح تكاليف الإقامة والمشتريات أرخص نسبياً عند تحويل العملة، والعكس صحيح بالنسبة للمقيمين الكويتيين الذين يحولون مدخراتهم إلى ريالات.

تحركات بسيطة للعملات الإقليمية

سجل الجنيه المصري تراجعات ملحوظة نسبياً أمام الريال السعودي، ليبلغ سعر الصرف 0.07 ريال للجنيه الواحد، بانخفاض قدره 0.00 ريال ونسبة تغير وصلت إلى 0.55%. ورغم أن القيمة المطلقة للتغير تبدو صغيرة بسبب فارق الحجم الكبير بين العملتين، إلا أن النسبة المئوية تشير إلى ضعف نسبي في قوة الشراء للدينار المصري عند مقارنته بالريال. بالنسبة للمدخرين أو التجار، فإن مراقبة هذه الفروق الدقيقة ضرورية لتحديد أفضل وقت لإتمام عمليات التحويل. الاستقرار في سعر الدولار يوفر قاعدة ثابتة للحسابات، بينما تسمح التغيرات الطفيفة في اليورو والجنيه والكويتي باقتناص فرص أفضل لتبديل العملات إذا كانت الحاجة ملحة. يبقى السوق يتفاعل مع العرض والطلب العالمي، لكن غياب التحركات الكبيرة يشير إلى يوم هادئ نسبياً في أسواق الصرف المحلية.