سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السعودي تراجعا طفيفا ليصل إلى 555 ريالا، بانخفاض قدره 1.57 ريال مقارنة بإغلاق الأمس. هذا الهبوط البسيط يعكس حركة تصحيحية طبيعية في الأسعار المحلية المرتبطة مباشرة بالسوق العالمي وسعر صرف الريال مقابل الدولار.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 555 ريال ذهب عيار 22 508 ريال ذهب عيار 21 485 ريال ذهب عيار 18 416 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 4,002.00 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

علاقة السعر المحلي بالعالمي

يعتمد تحديد أسعار المعدن الأصفر داخل المملكة على عاملين رئيسيين هما سعر الأونصة عالميا وقيمة العملة الأمريكية. فقد انخفضت أونصة الذهب في البورصات الدولية إلى 4,002.00 دولار، مسجلة هبوطا بقيمة 11.20 دولار عن الجلسة السابقة. وبما أن الأونصة تعادل 31.1 جراما، فإن أي تغيير في قيمتها بالدولار ينعكس فوريا على تكلفة الجرام الواحد بالريال السعودي.

بالنسبة للمشترين الراغبين في اقتناء الحلي أو السبائك، يمثل هذا التراجع فرصة للشراء بأسعار أقل قليلا من الأيام الماضية. أما المدخرون الذين يتابعون قيمة محافظهم الذهبية، فإن الخسارة اليومية الحالية محدودة ولا تؤثر بشكل جوهري على القيمة الإجمالية للادخار طويل الأمد.

قراءة في أرقام الأعيرة المختلفة

شهدت جميع أعيرة الذهب المتاحة في السوق السعودي انخفاضا متساويا بنسبة 0.28% تقريبا. بلغ سعر جرام عيار 22 نحو 508 ريالات، بينما استقر عيار 21 عند 485 ريالا للجرام الواحد. أما العيار الأكثر نقاءً بعد الـ 24، وهو عيار 18، فقد سجل 416 ريالا. هذه الأرقام تعطي المشتري صورة واضحة عن الفارق بين كل درجة نقاء وكيفية تأثرها بنفس المتغيرات الخارجية.

يظل الذهب ملاذا آمنا للكثيرين رغم تقلباته اليومية الصغيرة. عندما تتحرك الأسعار نزولا بهذه النسب المحدودة، لا يكون هناك داعٍ للذعر أو التسرع في البيع. بل يمكن للمتداولين الصغار مراقبة الاتجاه العام خلال الأيام القادمة لتحديد ما إذا كان هذا الانخفاض بداية لمسار هابط أم مجرد ارتداد مؤقت قبل استقرار جديد.