أطلق أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري، المدير الحالي لقطاع كرة القدم في شركة "أون" (On) السويسرية، مبادرة طموحة تهدف إلى إحداث ثورة حقيقية في عالم كرة القدم النسائية. وتتمحور هذه الخطوة حول تطوير وتصنيع أحذية رياضية مخصصة حصرياً للاعبات، استجابةً لانتقاداته السابقة التي وصف فيها اعتماد اللاعبات تاريخياً على أحذية صُممت لتناسب أقدام الرجال بأنه أمر "غير طبيعي على الإطلاق". وقد نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات هنري التي توضح هذا التحول الاستراتيجي، حيث يسعى المشروع لتحويل فجوة المعدات الرياضية إلى فرصة استثمارية وتكنولوجية تنهي معاناة اللاعبات المحترفات.

التقنية المبتكرة وشراكة النجوم

تعتمد شركة "أون" في تصنيع هذه الأحذية الجديدة على تقنية متطورة تُعرف باسم "لايت سبراي" (LightSpray). وتتيح هذه التقنية إنتاج الجزء العلوي من الحذاء بأسلوب خفيف للغاية ودون الحاجة إلى أي خياطة تقليدية. ويهدف استخدام هذه الابتكارات التكنولوجية إلى منح اللاعبات أقصى درجات الراحة والتوازن أثناء اللعب، مع التركيز بشكل خاص على الحد من الإصابات الرياضية التي قد تنتج عن عدم ملاءمة المعدات لأشكال الأقدام النسائية. ولضمان أن تكون المنتجات النهائية عملية وملائمة لاحتياجات اللاعبة المحترفة، تتعاون الشركة مع المواهب الصاعدة، ومن أبرزها لاعبة الوسط السويسرية سيدني شيرتنليب، التي تلعب ضمن صفوف نادي برشلونة. وتلعب شيرتنليب دوراً محورياً في هذا التطوير من خلال تزويد فريق المطورين بالملاحظات الدقيقة واحتياجات اللاعبة الفعلية أثناء المباريات والتدريبات. كما يعكس المشروع استراتيجية العلامة التجارية للتوسع في عالم كرة القدم، مستقطباً أسماء بارزة أخرى مثل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، مما يؤكد أن الاستثمار في الكرة النسائية لم يعد يقتصر على الرعاية فقط، بل امتد ليشمل الابتكار التكنولوجي العميق.

المنصة العالمية للإطلاق ومستقبل المشروع

حدد تييري هنري موعداً رئيسياً للكشف عن هذه المنتجات وإطلاقها رسمياً للعالم، حيث اختار بطولة كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل كمنصة مثالية لهذا الحدث. ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل أسعار محددة أو تواريخ إطلاق فرعية قبل هذا الموعد الكبير، لكن التركيز ينصب حالياً على مرحلة التطوير والاختبار لضمان جودة المنتج النهائي. يأتي هذا الجهد بقيادة هنري، الذي يُوصف بأنه أسطورة كرة القدم الفرنسية ونجم أرسنال السابق وبطل العالم لعام 1998، ليضيف ثقلاً كبيراً للمبادرة. فوجود شخصية بحجم هنري في موقع إداري رفيع داخل شركة رائدة مثل "أون" يمنح المشروع مصداقية واسعة ويجذب انتباه وسائل الإعلام والجماهير على حد سواء. وفيما يلي ملخص لأبرز عناصر هذه المبادرة:

القائد: تييري هنري، مدير قطاع كرة القدم في شركة "أون".

تييري هنري، مدير قطاع كرة القدم في شركة "أون". الهدف: تطوير أحذية مخصصة للاعبات لإحداث ثورة في اللعبة.

تطوير أحذية مخصصة للاعبات لإحداث ثورة في اللعبة. التقنية المستخدمة: "لايت سبراي" (LightSpray) لإنتاج حذاء خفيف وبدون خياطة.

"لايت سبراي" (LightSpray) لإنتاج حذاء خفيف وبدون خياطة. الشريك الرياضي: لاعبة وسط برشلونة، سيدني شيرتنليب.

لاعبة وسط برشلونة، سيدني شيرتنليب. موعد الإطلاق: بطولة كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

بطولة كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل. نجوم آخرون: مشاركة اسم بارز مثل كيليان مبابي ضمن الاستراتيجية الأوسع.

يؤكد هذا المسار أن الفجوة بين معدات الرجال والنساء في كرة القدم أصبحت محور اهتمام الشركات الكبرى، وأن الحلول التكنولوجية باتت جزءاً لا يتجزأ من دعم اللاعبات. ومع اقتراب موعد كأس العالم 2027، ينتظر عشاق الرياضة رؤية كيف ستترجم هذه التقنيات إلى أداء فعلي على أرض الملعب، وما إذا كانت ستحقق الوعود بالراحة والحماية من الإصابات التي وعد بها هنري وفريقه.