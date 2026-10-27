وصل النجم كيليان مبابي إلى حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، الذي أقيم في مسرح لندن بالاديوم بالعاصمة البريطانية لندن. يأتي هذا الحضور وسط تطلعات كبيرة من اللاعب الفرنسي للفوز بأول كرة ذهبية في مسيرته الكروية، حيث يخوض منافسة شرسة مع كل من لامين يامال وهاري كين. وقد صرح مبابي لقناة "ليكيب" بأنه لا يستطيع إرضاء الجميع، مشدداً على أنه لا يريد أن يتغير ليصبح شخصاً آخر. وفي سياق متصل بالحفل، أوضح مبابي أنه لم يحضر خطاباً تحسباً لفوزه بالجائزة، داعياً للاستمتاع باللحظة ورؤية سير الأمور كما هي، مما يعكس هدوءه وثقته بنفسه قبل الإعلان الرسمي عن النتائج.

تألق مبابي في كلاسيكو الدوري الإسباني

قبل حضوره لحفل الجوائز، كان مبابي قد سجل أداءً استثنائياً في مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي جمعت ريال مدريد ببرشلونة على ملعب "كامب نو". انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، حيث افتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 41. وبعد مرور ساعة من بداية اللقاء، تعادل البرازيلي رافينيا لصالح برشلونة، لكن مبابي حسم الفوز بهدف ثانٍ في الدقيقة 87، جاء بعد تمريرة من إدواردو كامافينغا ومهارة فردية رائعة من جود بيلينغهام. وشهدت المباراة مشاركة الحارس أندري لونين أساسياً بدلاً من تيبو كورتوا المصاب، حيث تصدى بنجاح لمحاولة خطيرة من جيرارد مارتين. وبفضل أهدافه في هذه المباراة، رفع مبابي رصيده إلى 14 هدفاً خلال 11 مباراة أمام برشلونة في مختلف المسابقات. وتحديداً مع ريال مدريد، سجل مبابي 8 أهداف في 7 مباريات كلاسيكو، متفوقاً بذلك على أساطير مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة الذين سجلوا ثنائيتين فقط في كلاسيكو الدوري الإسباني مقابل واحدة لكل منهما.

إحصائيات تاريخية وإنجازات جديدة

يمر مبابي بفترة ذهبية مع ريال مدريد منذ انتقاله عام 2024، حيث وصل مؤخراً إلى حاجز 100 هدف بقميص الفريق الملكي خلال 116 مباراة فقط. كما قدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه حتى الآن، مما يؤكد دوره المحوري في الهجوم. وعلى الصعيد الفردي لهذا الموسم، سجل مبابي 14 هدفاً في 13 مباراة، منها 11 هدفاً في 10 مباريات بالدوري الإسباني، بمعدل تهديفي يبلغ نحو 0.86 هدف في المباراة الواحدة. وتذكر الإحصائيات أيضاً إنجازاته السابقة مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 6 أهداف في 4 مباريات أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وكان أبرزها تسجيل هاتريك على كامب نو عام 2021. ومن اللافت للنظر أن المدرب جوزيه مورينيو احتفل بعودته للكلاسيكو بعد غياب دام 13 عاماً بتحقيق انتصار جديد. وخاض مورينيو سابقاً 17 مباراة كلاسيكو رسمية بين عامي 2010 و2013، حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و6 هزائم، وكانت أول مواجهة له بهزيمة ثقيلة 5-0 في نوفمبر 2010. وقاد مورينيو حينها ريال مدريد للفوز بكأس ملك إسبانيا 2011 والدوري الإسباني موسم 2011-2012، ورفع الفوز الأخير رصيد انتصاراته الرسمية على برشلونة إلى 6 انتصارات خلال فترتيه.