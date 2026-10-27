أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مساء الاثنين عن اندلاع حريق على متن سفينة تقع جنوب شرقي منطقة الفاو الساحلية جنوبي العراق، مما أثار تساؤلات حول سلامة الملاحة في المنطقة. تلقت الهيئة بلاغات تفيد بأن الحريق وقع على بعد 63 ميلا بحريا من الساحل العراقي، إلا أن وضع طاقم السفينة وحجم الأضرار والتأثير البيئي الناتج عن الحادث لا تزال غير معروفة حتى الآن. ولم توضح الهيئة طبيعة الحادثة ولا الجهة التي تتبع لها السفينة المتضررة، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

تصاعد المخاطر الأمنية في الممرات المائية

يأتي هذا الحادث ضمن سياق أوسع من التوترات الأمنية التي تشهدها الخليج العربي ومضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به خلال الأشهر الأخيرة. فقد سجلت سلسلة من الهجمات والحوادث التي استهدفت سفنا تجارية في الفترة الماضية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على حركة الشحن العالمية. ووفقا لبيانات المنظمة البحرية الدولية، بلغ عدد الحوادث المؤكدة في مضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط نحو 120 حادثا، امتدت منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقد أسفرت هذه الحوادث عن مقتل 24 بحارا، وهو رقم يعكس خطورة الوضع الميداني وتأثيره المباشر على حياة العاملين في قطاع النقل البحري. وتختلف التقارير حول تاريخ بداية التصعيد الأخير؛ إذ حددت وكالة الأناضول شهر فبراير/شباط الماضي بشكل عام كبداية للصراع، بينما حددت شبكة الجزيرة التاريخ بدقة أكبر وهو 28 فبراير/شباط الماضي. وفي تطور حديث، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني الخميس الماضي استهداف أربع ناقلات للنفط في الجزء الشمالي من الخليج العربي، مبررة ذلك بأن الناقلات كانت تشارك في عمليات نقل نفط بشكل "غير قانوني". كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأربعاء تعرض سفينتين لهجوم، أحدهما قبالة سلطنة عمان والآخر قرب السواحل العراقية، مما يؤكد تزايد الهجمات في الأيام الأخيرة على السفن التي تحاول عبور الممر المائي.

الصراع على السيطرة والإشراف على الملاحة

تعكس هذه الأحداث صراعا مستمرا حول من يحق له الإشراف على حركة الملاحة في المضيق. تسعى إيران لتأكيد سيطرتها على حركة الملاحة، وتتمسك بالإشراف عليها وتستهدف سفنا تحاول العبور دون الحصول على إذن منها. في المقابل، تقول الولايات المتحدة إن إيران قد فقدت السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، ويساعد الجيش الأمريكي السفن التجارية على اجتياز المضيق بأمان. وتشير المعطيات إلى أن أعدادا متزايدة من السفن تمر عبر المضيق بمواكبة من الجيش الأمريكي، في محاولة لضمان استمرار تدفق التجارة العالمية رغم التهديدات الأمنية. إن غياب التفاصيل الدقيقة حول حادثة السفينة الأخيرة، مثل هويتها أو سبب الحريق المحدد، يترك مساحة للتكهنات ويزيد من قلق الشركات الملاحية. ومع استمرار تبادل الاتهامات والهجمات، يبقى مستقبل الملاحة في هذه المنطقة الحيوية مرهونا بالتوصل إلى تفاهمات دولية تحد من التصعيد العسكري وتحفظ أرواح البحارة وسلامة البيئة البحرية.