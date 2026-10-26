أعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركة WestJet عن إطلاق اتفاقية للرمز المشترك داخل كندا بتاريخ 26 أكتوبر 2026، مما يتيح لمسافري الناقلة القطرية مواصلة رحلاتهم من تورونتو ومونتريال إلى تسع مدن كندية رئيسية. يأتي هذا الإعلان في إطار توسيع شبكة الترابط الجوي بين الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، حيث يستفيد مسافرو WestJet أيضاً من الوصول إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية. وتهدف الاتفاقية إلى توفير خيارات سفر مرنة للمسافرين الدوليين والمحليين على حد سواء، دون الحاجة لرحلات مباشرة جديدة لكل مدينة، بل عبر الربط الجوي الداخلي الفعّال.

تفاصيل الاتفاقية والمدن المستفيدة

تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لمسافري الخطوط الجوية القطرية إمكانية السفر من مركزَيها الرئيسيين في تورونتو (YYZ) ومونتريال (YUL) للوصول إلى وجهات محلية واسعة. تشمل المدن الكندية المستفيدة من هذه الاتفاقية: فانكوفر، كالغاري، إدمونتون، هاليفاكس، أوتاوا، ريجاينا، ساسكاتون، سانت جونز، ووينيبيغ. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لا تعني إطلاق رحلات مباشرة بين الدوحة والمدن التسع المذكورة، بل توفر إمكانية الوصول إليها عبر ربط الرحلات الداخلية التي تشغلها WestJet مع الرحلات الدولية القادمة من قطر.

على الجانب الآخر، يستفيد عملاء شركة WestJet من دخول شبكة وجهات الناقلة القطرية الواسعة التي تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم. وتشمل الوجهات الدولية المحددة في السياق نيودلهي، نيروبي، سنغافورة، وجدة في المملكة العربية السعودية. وقد سبق هذا الإعلان منح وكالة النقل الكندية ترخيصاً لشركة WestJet لتشغيل خدمات دولية عبر المشاركة بالرمز مع قطر في أغسطس الماضي، مما مهد الطريق لهذا التعاون الرسمي.

توسعات أسطول WestJet والرحلات الجديدة

تعد شركة WestJet، التي تتخذ من مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا مقراً رئيسياً لها، واحدة من أكبر شركات الطيران في المنطقة، حيث تخدم أكثر من 275 وجهة وتشغل أكثر من 600 رحلة يومياً ويعمل لديها أكثر من 15 ألف موظف. وفي سياق متصل بتعزيز الاتصال الكندي العالمي، أطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً رحلات مباشرة جديدة بين أبوظبي ومدينة كالغاري بواقع أربع رحلات أسبوعياً، لتصبح كالغاري ثاني وجهة للاتحاد للطيران في كندا بعد تورونتو. وصلت الرحلة الافتتاحية "EY29" إلى مطار كالغاري الدولي صباح اليوم بحضور مسؤولين من حكومة ألبرتا والمطار.

تشغل الاتحاد للطيران هذه الرحلات الجديدة على متن طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» التي تضم مقصورات لدرجتي الأعمال والسياحية. تتيح هذه الرحلات للمسافرين من كالغاري الوصول لشبكة الاتحاد للطيران في دول الخليج والهند وآسيا وأفريقيا، كما توفر إمكانية الوصول إلى معالم طبيعية شهيرة مثل منتزه بانف وجاسبر الوطنيين وجبال روكي الكندية.

تعليقات المسؤولين والمستقبل المتوقع

قال الكابتن ماجد المرزوقي إن إطلاق خط الاتحاد للطيران الجديد يندرج ضمن خطط الشركة لتوسيع شبكتها وتعزيز أسطولها. وأشار جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في ألبرتا، إلى أن الرحلات تربط الشركات بأسواق جديدة في الخليج. وأكدت أليشا رينولدز، رئيسة هيئة السياحة في كالغاري، أن الخط يدعم استقطاب المزيد من الزوار لمعالم المدينة الطبيعية.

فيما يتعلق بالخطوط الجوية القطرية، ستزيد عدد رحلاتها من 12 إلى 14 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 25 أكتوبر 2026. يشمل الجدول الجديد تشغيل رحلات يومية إلى كل من تورونتو ومونتريال بإجمالي رحلتين يومياً بين قطر وكندا. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسعار محددة للتذاكر الخاصة بهذه الاتفاقية الجديدة أو تفاصيل إضافية حول العروض الترويجية المحتملة، حيث تقتصر المعلومات المتاحة حالياً على هيكل الشبكة والوجهات المشمولة.