تتجه الأنظار مساء يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يستضيف فريق القادسية السعودي نظيره السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027. وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة للجماهير التي تبحث عن تفاصيل المباراة، خاصة مع سعي القادسية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه في التأهل، بينما يأمل السد في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في مواصلة المشوار القاري بعد بداية متعثرة.

جاهزية القادسية وطموحات رودجرز

أكد المدرب الإيرلندي لنادي القادسية، بريندان رودجرز، جاهزية فريقه الكاملة للقتال من أجل حصد الثلاث نقاط أمام السد. وأشار رودجرز إلى أن هذه المواجهة تمثل الاختبار الثالث للفريق في البطولة الحالية، حيث سبق للقادسية الفوز على الوصل الإماراتي والتعادل مع باختاكور الأوزبكي. وشدد المدير الفني على أهمية اللعب بين جماهيرهم لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد المتابعين، موضحاً أنه قد يحدث تغييرات في التشكيلة الأساسية إما بسبب الإصابات أو بهدف تدوير اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية سابقاً. وعلى الرغم من إشادة رودجرز بجودة لاعبي السد واحترامه للجهاز الفني المنافس، إلا أنه عبر عن ثقته في قدرة فريقه على فرض أسلوبه الخاص خلال اللقاء. ومن جانبه، أكد اللاعب محمد أبو الشامات رغبة الفريق في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير، مشيراً إلى أن الفضل في أي تميز يعود للمجموعة كاملة بروح الفريق الواحد.

أوضاع السد والتشكيلات المتوقعة

يدخل نادي السد القطري هذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد نقطة واحدة فقط. وقد سجل الفريق 5 أهداف وتلقى مثلها في المباريات السابقة ضمن النسخة الحالية، حيث خسر مباراته الأولى وتعادل في الثانية وفاز في الثالثة وفقاً لنتائج آخر ثلاث مباريات. ونشر نادي السد تغريدة رسمية تحدد موعد المباراة والساعة والملعب باستخدام هاشتاج #يوم_السد، مما يعكس اهتمام النادي بهذا الحدث القاري. وفيما يتعلق بالتشكيلات المتوقعة، يضم خط دفاع القادسية كلاً من مشعل برشم وياسر الشهراني وبوعلام خوخي وجاستون ألفاريز، ويقود الحراسة كوين كاستيلس. أما وسط الميدان فيتوقع أن يقوده طارق سلمان سليمان ومحمد أبو الشامات وبيدرو ميجيل ومصعب الجوير وباولو أوتافيو وجوليان ويغل، بينما يتولى الهجوم يوسف عبد الرزاق ومحمد حمد القحطاني. وعلى الجانب الآخر، يعتمد السد في تشكيلته المتوقعة على نجوم بارزين مثل أكرم عفيف وسليمان ساني وهاشم علي عبد اللطيف وكلودينهو وماتيو ريتيغي وخوليان كينيونيس وروبرتو فيرمينو.

مواعيد البث والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، و10:15 بتوقيت الإمارات، و8:15 بتوقيت لبنان. تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 (وفقاً لكورة) وقناة beIN SPORTS 2 (وفقاً للنهار). ويتولى المعلق حسن العيدروس التعليق على أحداث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، بينما يعلّق سمير اليعقوبي على المواجهة عبر قناة الكأس 5 التي تعرض المباراة أيضاً. ويمكن للمشاهدين متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV وكذلك خدمة beIN Connect. كما ذكر موقع كووورة إمكانية الاعتماد على Nord VPN للحصول على إنترنت آمن وسريع لضمان جودة المشاهدة دون انقطاع.