تقام مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين فريقي برشلونة وريال مدريد يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027. تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية (23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة)، بينما تبدأ عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت، وعند منتصف الليل (00:00) بتوقيت أبوظبي. تستضيف هذه المواجهة التاريخية ملعب «سبوتيفاي كامب نو» (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني، حيث يتطلع عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة أحداثها مباشرة عبر القنوات الناقلة أو المتابعة اللحظية عبر المواقع الرياضية المختصة. يمكن للجماهير متابعة تفاصيل المباراة وموعد انطلاقها بدقة من خلال الخطوات التالية لضمان عدم تفويت أي لحظة من هذا الحدث الكروي الكبير:

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تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة نظراً للسياق التنافسي الحالي في جدول ترتيب الدوري الإسباني. يدخل نادي برشلونة اللقاء متصدراً جدول الترتيب وبوصفه حامل اللقب، ويسعى جاهدًا لتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد إلى تسع نقاط كاملة بعد أن كان الفارق ست نقاط لصالح الفريق الكتالوني قبل انطلاق الجولة. وعلى الرغم من تلقى برشلونة أول هزيمة له هذا الموسم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (2-4) في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يواصل هيمنته المحلية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك. في المقابل، يقود البرتغالي جوزيه مورينيو فريق ريال مدريد في ولايته الثانية، ويعتمد عادة على جميع نجومه المتاحين رغم الصعوبات التي يواجهها في إيجاد خطة لعب متوازنة تضمن الانسجام الدفاعي والهجومي. يأتي ذلك بعد إقالة شابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق بعد شهرين فقط من بداية عهد هشاشة كشفه رد فعل فينيسيوس الغاضب، وعجز ألفارو أربيلوا خليفته عن منع الفريق من إنهاء موسم ثانٍ توالياً دون ألقاب كبرى. وقد حقق ريال مدريد أربعة انتصارات متتالية مؤخراً، كان آخرها الفوز على لايبزيغ الألماني (4-1) في المسابقة القارية، مما يعزز معنويات الفريق قبل مواجهة الأحد. على صعيد الغيابات والحضور، سيغيب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور عن هذه المواجهة بسبب الإيقاف لأربع مباريات، وهو ما اعتبرت صحيفة "آس" الإسبانية أن عقوبته داخل ريال مدريد حلاً أكثر منها مشكلة. وفي الجانب الآخر، استعاد الجناح الدولي البرازيلي رافينيا لياقته البدنية للمشاركة مع برشلونة، ويتألق الجناح الشاب لامين يامال بشكل لافت. تاريخياً، فاز ريال مدريد بالمواجهة الأولى في الموسم الماضي لكنه عجز عن إحراز أي لقب كبير، بينما احتفظ برشلونة باللقب، مما يجعل الأنظار تتجه لهذه المباراة باعتبارها فرصة لحسم المنافسة وإبعاد الغريم التقليدي عن الصراع على لقب الليجا.