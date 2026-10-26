يُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026 مساء يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، حيث تنطلق مراسم الحفل الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة، بينما يبدأ الحفل الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي. ويوافق الموعد الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غرينتش، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت بيروت وفقاً لأحد المصادر أو 22:00 بتوقيت بيروت وفق مصدر آخر. تستضيف العاصمة البريطانية لندن هذا الحدث على مسرح "لندن بالاديوم"، في سابقة تاريخية تُعد المرة الأولى التي يقام فيها الحفل خارج فرنسا، وذلك احتفالاً بالذكرى السبعين لانطلاق الجائزة عام 1956. يمكن للمشاهدين متابعة وقائع الحفل مباشرة عبر عدة منصات رسمية لضمان عدم تفويت لحظة الإعلان عن الفائزين. وللاستعداد لمشاهدة الحفل ومتابعة النتائج بدقة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بضبط ساعتك على التوقيت المحلي لمدينتك، مع العلم أن الانطلاق الرسمي هو الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. تابع البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديداً قناة "بي إن سبورتس الإخبارية". للوصول الرقمي، زور الموقع الرسمي للجائزة ballondor.com أو المنصات الرقمية لفرانس فوتبول لمتابعة التحديثات المباشرة. إذا كنت مشتركاً في منصة DAZN، يمكنك المشاهدة من الساعة 6PM إلى 10PM بالتوقيت المحلي كما ذكرت التغريدة الرسمية. راقب قائمة المرشحين النهائية التي تضم 30 لاعباً، وتأكد من حضور أبرز الأسماء مثل كيليان مبابي، لامين يامال، هاري كين، وليونيل ميسي.

يتميز حفل هذا العام بأهمية خاصة نظراً لاختيار لندن تكريماً للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول فائز بالجائزة عام 1956. ويتولى تقديم الحفل أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري، بمشاركة الإعلامية الرياضية كيت سكوت. وفيما يتعلق بالمنافسة، يسعى ليونيل ميسي لتعزيز رقمه القياسي بعد فوزه بالجائزة 8 مرات سابقاً، وسط منافسة قوية من أسماء بارزة أخرى في القائمة النهائية تشمل عثمان ديمبيلي، إيرلينج هالاند، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودري، وأشرف حكيمي. تضم القائمة النهائية ستة لاعبين إسبان هم أبطال كأس العالم 2026: يامال، كوبارسي، رودري، رويس، كوكوريّا، وتوريس. ومن الجدير بالذكر أن هذه النسخة شهدت غياب أي حارس مرمى عن القائمة للمرة الأولى منذ اعتماد النظام الحالي عام 1995. كما يواجه لاعبو باريس سان جيرمان صعوبة في الحضور بسبب تأجيل مباراتهم ضد ليل لدواعٍ أمنية. يشمل الحفل توزيع 13 جائزة تغطي مختلف الفئات، بما في ذلك الرجال والسيدات. وتشمل هذه الجوائز الكرة الذهبية الرئيسية، وكأس كوبا للشباب، وكأس ياشين للحراس، وكأس غيرد مولر للمهاجمين. كما يتم منح كأس يوهان كرويف للمدربين، وجائزة نادي العام، وجائزة سقراط للمبادرات الإنسانية. يعتمد نظام التصويت على ترتيب أفضل 10 لاعبين بنظام نقاط تنازلي من 15 نقطة للأول إلى 1 نقطة للعاشر، حيث يصوت صحافيون دوليون مختارون، واحد عن كل دولة من أعلى 100 منتخب للرجال وأعلى 50 للسيدات. وقد أُغلق باب التصويت رسمياً في 28 سبتمبر 2026، وامتدت فترة تقييم أداء المرشحين من 3 أغسطس 2025 إلى 19 يوليو 2026، مع استبعاد نتائج كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 لتحتسب ضمن نسخة 2027.