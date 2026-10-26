لم يتم الإعلان عن نتيجة مباراة محددة لريال مدريد وبرشلونة في الوقت الحالي، حيث إن المواجهة القادمة بينهما مقرر أن تقام يوم الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027. وبما أن المباراة لم تلعب بعد، فلا توجد نتيجة فعلية يمكن عرضها للمستخدمين الباحثين عن "نتيجة ريال مدريد وبرشلونة" للمباراة الحالية أو المستقبلية القريبة، إلا أن التاريخ المحدد للموعد متاح ومؤكد وفقاً للجدول الزمني للدوري. يمكن للمشجعين والباحثين التحقق من تفاصيل المباريات السابقة أو متابعة المواعيد القادمة من خلال الخطوات التالية:

تأكد من الموسم الرياضي المقصود (مثل موسم 2026-2027) لمعرفة مواعيد المواجهات المباشرة. راجع سجل النتائج التاريخية لفهم الفوارق الكبيرة التي حدثت بين الفريقين عبر العقود الماضية. تابع القنوات الرسمية للدوري الإسباني عند اقتراب موعد المباراة للحصول على البث المباشر والتحديثات اللحظية.

في انتظار موعد كلاسيكو أكتوبر 2026، نستعرض أبرز النتائج التاريخية التي شكلت ذاكرة الجماهير، والتي تعد الأكثر طلباً عند البحث عن إحصائيات المواجهات. يُعتبر أكبر انتصار لريال مدريد على برشلونة في تاريخ الدوري هو الفوز بنتيجة 8-2 في موسم 1934-1935. في تلك المباراة، سجل فيرناندو سانودو أربعة أهداف، وخايمي لازكانو ثلاثة أهداف، ولويس ريغيرو هدفاً واحداً لصالح ريال مدريد، بينما سجل جوسيب إسكولا ورامون غوزمان هدفي الشرف لبرشلونة. كما حقق ريال مدريد فوزاً كاسحاً آخر بنتيجة 5-0 في كانون الثاني/يناير 1995، حيث تألق إيفان زامورانو بتسجيله ثلاثية، وأضاف أمافيسكا ولويس إنريكي الهدفين الآخرين. وفي موسم 1962-1963، فاز ريال مدريد خارج أرضه بنتيجة 5-1، بفضل أهداف ألفريدو دي ستيفانو، وثلاثية فيرينتس بوشكاش، وهدف فرانسيسكو خينتو، مقابل هدف وحيد لبرشلونة سجله لاعب يدعى "ري". من جهة أخرى، شهدت مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد انتصارات ساحقة أيضاً. يعتبر فوز برشلونة بنتيجة 7-2 في موسم 1950-1951 على ملعب ليس كورتس من أكثر النتائج إثارة، حيث سجل ماركوس أوريليو وماتيو نيكولاو هدفين لكل منهما، بالإضافة إلى أهداف سيزار رودريغيز وماريانو غونزالو وإستانيسلاو باسورا، بينما سجل ميغيل أنخيل غونزاليس ولويس مولوني هدفي ريال مدريد. وفي حقبة التسعينيات، فاز برشلونة بنتيجة 5-0 في كانون الثاني/يناير 1994 بقيادة المدرب يوهان كرويف، أمام مدرب ريال مدريد بينيتو فلورو، وسجل روماريو ثلاثية، بينما أضاف رونالد كومان وإيفان إغليسياس الهدفين الآخرين. استمرت هيمنة برشلونة في العصر الحديث، حيث فاز بنتيجة 5-0 في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في مواجهة تكتيكية بين غوارديولا ومورينيو، وسجل تشافي هيرنانديز وبيدرو رودريغيز وجيفرين سواريز هدفاً لكل منهم، ودافيد فيا هدفين. كما سبق أن فاز برشلونة بنتيجة 5-0 عام 1974 على ملعب سانتياغو برنابيو، بأهداف خوان مانويل أسينسي (هدفين)، ويوهان كرويف، وخوان كارلوس، وخوسيه فيسنتي سوتيل. وفي عام 2009، اكتسح برشلونة ريال مدريد بنتيجة 6-2 على نفس الملعب، بفضل ثنائيات تييري هنري وكارليس بويول وليونيل ميسي، وهدف جيرارد بيكيه. وقد تكرر الفوز الكبير لبرشلونة بنتيجة 4-0 في أعوام 2015 و2022 و2024، بالإضافة إلى فوز بنتيجة 5-1 في عام 2018. تبقى هذه الأرقام مرجعاً أساسياً لعشاق الكرة الإسبانية حتى يحين موعد اللقاء القادم في 2026.