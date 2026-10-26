يتجه عشاق كرة القدم في المنطقة للبحث عن تفاصيل مواجهة «الاهلي والغرافة» المقررة مساء يوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مجموعة الغرب، حيث يسعى الأهلي السعودي لتعزيز موقعه في الترتيب بينما يطمح الغرافة القطري لكسر سلسلة تعثراته. تستضيف مدينة جدة هذا اللقاء على ملعب الإنماء، في موعد يتزامن فيه انطلاق الصفارة مع الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءً بتوقيت لبنان.

ترتيب الفرق وسياق المباراة قبل الصافرة

تدخل فرق المجموعة هذه الجولة بفوارق واضحة في الرصيد النقطي والأداء الميداني. يحتل الأهلي المركز الخامس في مجموعة الغرب برصيد 4 نقاط، محققاً ذلك بعد تعادل سلبي بنتيجة 1-1 أمام باختاكور، وانتصار مهم بنتيجة 3-1 على الوصل الإماراتي. في المقابل، يقف الغرافة عند نقطة الصفر دون أي رصيد من النقاط، بعد أن مني بخسارتين متتاليتين؛ الأولى كانت بنتيجة 1-2 أمام الهلال، والثانية بنفس النتيجة 1-2 أمام استقلال طهران. وعلى الرغم من الفارق في النتائج، إلا أن المعنويات داخل معسكر الغرافة تبدو مصممة على التغيير. أكد مدرب الفريق بيدرو مارتينز أن فريقه «مطالبون بتفعيل الجانب الهجومي، وسنقاتل من أجل الفوز». كما عزز اللاعب ياسين براهيمي هذا التوجه بتصريح قال فيه: «رغم مرورنا بفترة صعبة، لكننا سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز». هذه التصريحات تعكس حجم الضغط على الفريق القطري لتحقيق أول انتصار له في المسابقة وتصحيح مساره قبل فوات الأوان في مرحلة المجموعات.

تشكيلات الفرق والإصابات والعودة المتوقعة

تشهد قائمة اللاعبين المتاحة للأهلي السعودي تطورات مهمة قبيل المباراة، خاصة بعودة عنصرين أساسيين إلى التشكيلة بعد غياب. عاد الحارس السنغالي إدوارد ميندي والجناح الهجومي البرازيلي ويندرسون جالينو إلى المشاركة في الحصة التدريبية الكاملة يوم الأحد، وذلك بعد إكمالهما البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح. ومع ذلك، لم يحسم المدرب الهولندي مارينو بوسيتش قراره النهائي بشأن إشراك العائدين في تشكيلة البداية أم الإكتفاء بوجودهم على دكة البدلاء. في المقابل، يغيب عن الأهلي ثلاثة لاعبين بشكل مؤكد بسبب الإصابات المختلفة. يستمر غياب المدافع التركي ميريح ديميرال نتيجة إصابة في مفصل القدم تعرض لها خلال تدريبات قبل مواجهة الخليج في الجولة 11 من دوري روشن. كما يبتعد صالح أبو الشامات عن القائمة بسبب إصابة في مفصل الكتف أبعدته سابقاً عن مباراتي الفيحاء والخليج. أما النايف مسعود فسيغيب أيضاً لإصابة في مفصل القدم حرمته من خوض 4 مباريات بالدوري بالإضافة إلى مواجهة الوصل الإماراتي. واختتم الأهلي استعداداته بحصة تدريبية أخيرة ركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية لمواجهة تحديات الغرافة.

مواعيد البث والقنوات الناقلة للقاء

لضمان متابعة جميع تفاصيل المباراة، تم تخصيص قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية لنقل الحدث مباشرة للمشاهدين في مختلف المناطق. تنقل المباراة عبر شاشة beIN SPORTS 1 حيث يتولى التعليق الإعلامي أحمد البلوشي، وفي نفس الوقت تبث قناة الكأس 5 اللقاء بصوت المعلق خالد الحدي. وبالنسبة للرغبة في المتابعة عبر الإنترنت، يتوفر البث المباشر من خلال تطبيقي TOD TV وbeIN Connect، مما يتيح للجماهير متابعة مجريات اللقاء لحظة بلحظة سواء على الشاشات الكبيرة أو الأجهزة الذكية.