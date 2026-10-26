يُعدّ توجه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى طهران اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الثاني 2026، الحدث الأبرز الذي يدفع محركات البحث للبحث عن "وزير الدفاع السعودي"، حيث يمثل هذا الإجراء أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وأعضاء حلف مكة المكون من السعودية وتركيا وباكستان. تأتي هذه الزيارة في إطار استمرار جهود دول "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" لخفض التصعيد وتشجيع الحوار الدبلوماسي، وسط توترات إقليمية متصاعدة ومطالب إيرانية بضرورة ضمان استقرار المنطقة دون نفوذ أجنبي.

تفاصيل الوفد والاجتماعات المقررة في العاصمة الإيرانية

يتألف الوفد السعودي المشارك في هذا الاجتماع التاريخي من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الذي سيرأس وفد المملكة، ويرافقه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن. يُعقد الملتقى في العاصمة الإيرانية طهران بحضور مسؤولين إيرانيين بارزين، حيث سيلتقي المسؤولون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي. وقد أشار علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن هذه الزيارة جاءت بمبادرة إيرانية تهدف إلى مواجهة التدخلات الخارجية وضمان الأمن الإقليمي على أساس المصالح المشتركة.

قبل اجتماع اليوم، ذكر التلفزيون الإيراني وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لطهران الأسبوع الماضي، حيث التقى خلال زيارته السابقة بالرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين. كما جاء اجتماع اليوم عقب زيارة وفد قطري لطهران أمس الأحد ضمن المفاوضات الجارية مع دول المنطقة. وستجري الوفود مشاورات مع المجلس الإيراني حول الأمن الإقليمي وبناء منظومة أمن تعتمد على دول المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية من الحوثيين في اليمن.

التحديات الإقليمية وموقف الإدارة الأمريكية من الوساطة

تركز النقاشات المطروحة في هذا الملتقى الرباعي على التهديدات الأمنية الراهنة، بما فيها "نهج إسرائيل التوسعي وتطورات لبنان وفلسطين". وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا المشير منير بعدم وجود محادثات مع واشنطن حتى تلبية مطالب طهران. وصف مسؤول إيراني جهود الوساطة القطرية والباكستانية بأنها إيجابية لكنها تصطدم بتنصل الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية هي تمسك واشنطن بـ"مطالبها الأحادية".

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاستقرار يعتمد على "الكفاءات الداخلية وإرادة دولها وملاحظاتها الأمنية"، مشيراً إلى أن العقبة أمام الحل الدبلوماسي ليست في الوساطة بل في رفض واشنطن المطالب المشروعة. من جانبه، صرح وكيل وزارة الخارجية السعودي رائد قرملي عبر بيان على منصة إكس يوم الاثنين بمشاركة الوفود، مؤكداً أن الاجتماع يثبت الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة، وأن دول الاتفاقية تعمل مع كافة دول المنطقة لتحقيق الاستقرار.

لم تذكر النصوص تفاصيل عن خطوات عملية محددة سيتم اتخاذها فور انتهاء الاجتماع غير البحث في الآليات الأمنية، ولم تُعلن تواريخ محددة لانتهاء الاجتماع أو نتائج نهائية متوقعة بخلاف الأهداف المعلنة. كما لم تذكر المقالات أسعاراً محددة أو أرقاماً مالية تتعلق بالزيارة أو الاتفاقيات.