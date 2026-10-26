أثار الفنان محمد ثروت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن ألقى كلمة افتتاحية في ندوة تثقيفية بمسرح جامعة بني سويف، مستهلًا حديثه للطلاب بعبارة «عاملين إيه يا صيع؟»، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل الحادثة وأسباب الانتقادات الموجهة للفنان. وتُعد هذه الندوة واحدة من الأنشطة التي استقطبت مئات الطلاب وسط زحام شديد، حيث شارك الفنان في تكريمه واستعرض مشواره الفني، إلا أن العبارة التي استخدمها كانت المحور الرئيسي للنقاش بين مؤيد يرى أنها جزء من أسلوبه الكوميدي المعتاد، ومعارض يرى أنها غير ملائمة للمكان الأكاديمي وحضور القيادات الجامعية.

تفاصيل الجدل وردود الفعل المتباينة حول العبارة

بدأت الأزمة عندما استهل الفنان محمد ثروت كلمته أمام الطلاب والضيوف بهذه العبارة الدارجة، مما أثار غضب بعض الحاضرين الذين انتقدوا استخدامها بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. وذهب البعض إلى أن مثل هذه العبارات لا تليق بالبيئة الأكاديمية الرسمية، خاصة مع وجود مسؤولين جامعيين رفيعي المستوى. وفي المقابل، دافع آخرون عن الفنان معتبرين أن هذه العبارات هي جزء لا يتجزأ من شخصيته الكوميدية وطريقته المعتادة في التفاعل مع الجمهور.

وقد نفت زوجة الفنان ومديرة أعماله أي إزعاج نتج عن العبارة، مؤكدة أن رئيس الجامعة لم يتضايق وأن "مفيش حد اتضايق خالص". ورأت الزوجة أن الأزمة الحقيقية لم تكن في الكلمات، بل في الإقبال الهائل للطلاب الذي أدى لكسر الأبواب للدخول إلى القاعة. ومن جانبه، وصف الكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، الموقف بأنه كان تلبية لرغبة الطلاب، موضحاً أنهم طلبوا سماع "الإفيه" الشهير لإدخال البهجة عليهم، مؤكداً أن الفنان لم يقصد الإساءة للجامعة أو لأي من الحاضرين. كما أشادت وزارة التعليم العالي بالندوة وطلبت التوسع في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تهدف لاستقطاب الطلاب وحمايتهم من الأفكار الهدامة.

مستقبل الفنان وأعماله القادمة بعد الندوة

بعد انتهاء حادثة الجدال، ركز الحضور على الجانب الفني والثقافي للندوة، حيث تحدث محمد ثروت عن مشواره الفني واستعرض أبرز محطات نجاحه أمام الطلاب. وقد تفاعل الطلاب بشكل إيجابي مع حديث الفنان، حيث طرحوا عليه أسئلة عدة ردت عليها ضحكات وتصفيقات حارّة. وعبر الفنان عن حبه للحضور بقوله: «أنا بحبكم قوي من قلبي، وإن شاء الله ربنا يوفقكم». كما تخلل اللقاء تكريم الفنان من قبل الجامعة، برئاسة الدكتور طارق علي الذي ترأس حفل التكريم.

وبالنسبة للمستقبل الفني للفنان، فقد تم الإعلان عن مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية القادمة لعام 2026. ومن بين هذه الأعمال مسلسل "السوق الحرة" ومسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي. كما يرتبط اسم الفنان بفيلم "شمشون ودليلة" من تأليف أمجد الشرقاوي ومحمود حمدان وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد وإنتاج أحمد السبكي، والذي يضم مي عمر وأحمد العوضي في أول تعاون فني بينهما. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الفنان في مسلسل "اللعبة 5: الكلاسيكو" مع نخبة من النجوم تشمل شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل. ولم يتم الإعلان عن تواريخ محددة لعرض هذه الأعمال أو تفاصيل أخرى تتعلق بالجدول الزمني للإنتاج.