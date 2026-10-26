يثير هاتف iPhone القابل للطي الجديد، المسمى iPhone Duo، جدلاً واسعاً في أوساط المستخدمين ومحبي التكنولوجيا بعد ظهور شكاوى مبكرة من مالكي الجهاز تتعلق بتلف الشاشة الداخلية خلال ساعات قليلة من الاستخدام المعتاد دون أي سقوط أو إساءة استخدام. تدور المحادثات حول تكرار شروخ الشاشة ونمط التلف الذي يبدأ بمقاومة غير معتادة عند الفتح، مما دفع العديد من الباحثين للبحث عن أسباب هذه الأعطال المبكرة وإجراءات الحل المتبعة من قبل الشركة المصنعة.

تفاصيل المشكلة الفنية وتصميم المفصلة المعقد

كشف التحليل الدقيق الذي أجراه يوتيوبير "CuriousHagi" وتقرير شركة iFixit عن طبيعة الخلل التقني في جهاز iPhone Duo. فقد وثق الفيديو تكرار شروخ الشاشة بعد ساعات قليلة فقط من الاستخدام، حيث اكتشف أن المفصلة معقدة للغاية وتتكون من مفصل مركزي يشبه الترس ومفصلات ربط مختلفة، وانكسر رابط رفيع في المنتصف عند نتوء ضعيف. ورغم أن شركة iFixit صنفت الجهاز بأنه الأكثر قابلية للإصلاح حتى الآن بين الأجهزة القابلة للطي، إلا أن فتحه ليس سهلاً، وحصل على درجة إصلاح مؤقتة قدرها 5/10 بانتظار توفر قطع الغيار.

استخدمت آبل نهجاً مزدوجاً لتقليل طية الشاشة يتضمن أدلة منحنية متعددة تتحرك عند الطي، وشريط دعم مركزي ينخفض لاستيعاب الطي. ومع ذلك، تشير محاكاة iFixit إلى أن الشريط المركزي فشل في الهبوط بما يكفي، مما خلق نقطة إجهاد عند طي الشاشتين عليه. بالإضافة إلى ذلك، أخفت آبل الطية باستخدام بكسلات بيضاوية موجهة بشكل محدد وطلاء نانوي ناعم، وهو ما أظهرته iFixit تحت مجهر قوي. ورغم تصنيف الهاتف بمقاومة الغبار IP68، وجدت iFixit أن الجسيمات الدقيقة قد تدخل آلية المفصلة وتسبب صوت "فرقعة" وتلف الشاشة، حيث وصف نمط التلف الناتج بـ "الخط الأخضر" عبر الشاشة.

شكاوى المستخدمين والإجراءات المتخذة من آبل

أفاد موقع عرب هاردوير بشكاوى مبكرة من مالكي iPhone Duo بعد أيام قليلة من بدء البيع، تتعلق بتلف الشاشة الداخلية أثناء الاستخدام المعتاد. وصفت الشكاوى نمطاً يبدأ بمقاومة غير معتادة عند الفتح، ثم سماع صوت فرقعة أو تشقق، يليه ظهور خط عمودي في منتصف الشاشة وخط أفقي نحو اليمين. أبلغ بعض المستخدمين عن تلف خلال ساعات من الاستخدام، بينما ظهر لدى آخرين بعد عدة أيام دون سقوط الهاتف أو استخدام غير معتاد.

في ظل هذه الظروف، عرضت شركة آبل استبدال عدد من الأجهزة المتضررة، لكن توفر الوحدات البديلة محدود خاصة نسخ التخزين بسعة 1 و2 تيرابايت. لا توجد بيانات مؤكدة حتى الآن حول انتشار المشكلة على نطاق واسع، وغالبية المستخدمين لم يبلغوا عن العطل نفسه. تشير التحليلات إلى أن المشكلة قد تكون خللًا محدودًا في دفعة إنتاج أو مشكلة تصميمية تشمل نطاقًا من الأجهزة، والسبب الحقيقي غير محسوم.

نصحت التقارير المستخدم بالتوقف عن الضغط على المفصلة إذا شعر بمقاومة غير معتادة والتواصل مع دعم آبل فوراً. كما يُنصح بتوثيق حالة الشاشة والمفصلة قبل أي محاولة إضافية لإجراء فحص واستبدال خلال فترة الضمان. يذكر أن استبدال الشاشة والمفصلة يمثل أكبر خصم في التكلفة، وأن العديد يفضلون تغطية AppleCare+ لهذا السبب. تمثل المفصلة والشاشة أجزاء شديدة الحساسية في هذا النوع من الأجهزة، وتعملان ضمن تصميم مترابط يصعب التعامل معه عند التلف الميكانيكي.