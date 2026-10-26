أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة عن عزمهما إبرام اتفاق استراتيجي لتخزين النفط الخام السعودي في منشآت خاصة بجزيرة جورونغ السنغافورية، وذلك خلال فعاليات أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة (SIEW) الذي أقيم يوم الاثنين. تأتي هذه الخطوة لتعزيز أمن الطاقة ومرونة إمدادات النفط في منطقة جنوب شرق آسيا، وتُعد سنغافورة الوجهة الآسيوية الثالثة بعد اليابان وكوريا الجنوبية التي ستستضيف مخزونات أرامكو السعودية، في وقت تواجه فيه الأسواق اضطرابات مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية وتأثر تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. ## تفاصيل الاتفاق والسعة التخزينية للمنشأة تم خلال الإعلان تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين هيئة سوق الطاقة ومؤسسة JTC السنغافوريتين من جهة، وشركة أرامكو السعودية من جهة أخرى. تركز الاتفاقية على استخدام تجاويف جورونغ الصخرية الواقعة في جزيرة جورونغ، حيث تقع الكهوف على عمق نحو 150 مترا تحت الأرض. تبلغ السعة الإجمالية للمنشأة نحو 1.47 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل قرابة 9 ملايين برميل من الهيدروكربونات السائلة بما فيها النفط الخام والمكثفات. من الجدير بالذكر أن حجم المخزون السعودي الذي سيُخصص لهذه المنشأة تحديداً لم يُعلن بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية لاستكمال التفاصيل النهائية. قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة السنغافوري تان سي لينغ إن المفاوضات يُستهدف استكمالها خلال بضعة أشهر، بينما أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أن هذا التقريب يعزز مرونة شبكة التوريد وجاهزية سنغافورة. تشير الترتيبات إلى أن المنشأة ستسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات سنغافورة من الطاقة حال حدوث أي اضطراب في الإمدادات الإقليمية، مما يؤكد دور سنغافورة كمركز إقليمي رئيس للطاقة ويعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز الاستقرار في السوق العالمي. ## الجدول الزمني وآفاق التعاون المستقبلي على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق لبداية العمليات، فإن التوقعات تشير إلى أن عمليات التخزين الفعلية ستبدأ في النصف الثاني من عام 2027. وستعمل وزارتا الطاقة في البلدين بشكل وثيق لاستكمال الترتيبات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة. تأتي هذه الخطوة في سياق توسع استراتيجية أرامكو للتخزين الخارجي، حيث تمثل سنغافورة إضافة جديدة لقائمة الوجهات الآسيوية:

تبلغ سعة تخزين أرامكو في أوكيناوا اليابانية 8.2 ملايين برميل.

أبرمت أرامكو عام 2023 اتفاقاً لتخزين 5.3 ملايين برميل في منشآت الاحتياطيات بكوريا الجنوبية لمدة 5 سنوات.

في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، كانت آسيا تستورد نحو ثلثي احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط قبل الحرب وفق رويترز، مما يجعل وجود مخزونات احتياطية في مواقع استراتيجية مثل سنغافورة أمراً بالغ الأهمية لاستقرار الإمدادات العالمية.