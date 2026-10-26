انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بنسبة ضئيلة جداً، مسجلاً 3.75 ريالاً سعودياً دون تغيير فعلي في القيمة الرقمية مقارنة باليوم السابق. هذا الثبات النسبي يمتد ليشمل معظم العملات الرئيسية المتداولة في السوق المحلي، حيث حافظت اليورو والجنيه الإسترليني على مستوياتها القريبة من أرقام أمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال اليورو 4.20 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 5.01 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.08 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

حركة الأسعار اليومية

شهدت العملات الأوروبية والخليجية تحركات طفيفة لا تكاد تُلاحظ في الحسابات اليومية للمواطنين. سجلت اليورو هبوطاً طفيفاً ليصل إلى 4.20 ريال، بينما نزل الجنيه الإسترليني بمقدار 0.01 ريال ليبلغ 5.01 ريال. هذه التغيرات البسيطة تعكس استقراراً عاماً في أسواق الصرف المحلية رغم التقلبات العالمية التي قد تؤثر لاحقاً على سلاسل التوريد والأسعار النهائية للسلع المستوردة. يُعد الكويت الدينا الأعلى قيمة بين العملات المدرجة، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي 12.08 ريال مع انخفاض بسيط قدره 0.01 ريال. أما بالنسبة للعملة الإماراتية، فقد استقرت عند 1.02 ريال، وهو ما يعني أن التعاملات التجارية بين البلدين ستسير كما هي دون مفاجآت سعرية. هذه الأرقام تعطي مستوردي السلع الصغيرة والمقيمين في المملكة مؤشراً واضحاً على تكلفة تحويل الأموال أو شراء المنتجات المرتبطة بهذه العملات.

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال (هبوط 0.09%)

اليورو الأوروبي: 4.20 ريال (هبوط 0.07%)

الجنيه الإسترليني: 5.01 ريال (هبوط 0.13%)

الدينار الكويتي: 12.08 ريال (هبوط 0.12%)

الدرهم الإماراتي: 1.02 ريال (هبوط 0.09%)

الجنيه المصري: 0.07 ريال (هبوط 0.77%)

ماذا يعني ذلك للمشترين؟

عندما يتحرك سعر العملة الأجنبية بحدود أجزاء من المئة، فإن التأثير المباشر على جيب الفرد يكون محدوداً للغاية في المدى القصير. ومع ذلك، فإن تراكم هذه الهبوط الطفيف قد ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للأشخاص الذين يمتلكون مدخرات بالريال ويخططون لشراء سلع مرتبطة بالدولار أو اليورو. في المقابل، قد يواجه المصدرون المحليون الذين يتقاضون أموالهم بعملات أجنبية هامش ربح أقل قليلاً نتيجة لهذا الانخفاض البسيط في قيمة تلك العملات مقابل الريال. تبقى الأسواق متحفظة في توقعاتها، ويعتمد مستقبل هذه الأرقام على تذبذب أسعار الذهب عالمياً وقوة الطلب الدولي على النفط الذي يؤثر بدوره على تدفقات النقد الأجنبي.