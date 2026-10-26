سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم ارتفاعاً بسيطاً، حيث صعد سعر جرام عيار 24 إلى 555 ريالاً سعودياً بزيادة مقدارها 0.94 ريال عن إغلاق أمس. يعكس هذا التحرك الطفيف الارتباط الوثيق بين السوق المحلي والأسعار العالمية للأونصة التي تواصل صعودها المتواصل خلال تعاملات الأسبوع. يتابع المشترون والمستثمرون هذه التغيرات اليومية بعناية لأنها تحدد تكلفة الشراء الفورية وتؤثر مباشرة على قيمة المدخرات الذهبية المملوكة.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 555 ريال ذهب عيار 22 509 ريال ذهب عيار 21 486 ريال ذهب عيار 18 417 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 4,007.20 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

كيف تتشكل الأسعار المحلية؟

تعتمد أسعار الذهب في المحلات السعودية بشكل مباشر على حركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال. عندما ترتفع قيمة الأونصة بالدولار كما حدث اليوم بزيادة 10.30 دولار لتصل إلى 4,007.20 دولار، فإن ذلك ينعكس فوراً على أسعار الجرام محلياً. تختلف نسبة الارتفاع قليلاً بين العيارات بسبب اختلاف محتوى الذهب الخالص في كل منها، لكن الاتجاه العام يبقى متشابهاً للجميع. يُعتبر شراء الذهب الآن خياراً للمحافظة على القيمة أكثر من كونه صفقة ربح سريعة نظراً لطبيعة الزيادات المحدودة. بالنسبة لمن يخطط للشراء للاستخدام الشخصي مثل الحلي، فإن الارتفاع البسيط لا يغير كثيراً من القرار النهائي خاصة مع استقرار النسبة المئوية للزيادة عند 0.17% لجميع العيارات.

تفاصيل الأسعار لكل عيار

شهدت جميع عيارات الذهب المعتمدة في السوق السعودي نفس النسبة من الزيادة تقريباً، مما يعني أن تكلفة الصياغة والعملات هي العامل الوحيد الذي يفرق السعر النهائي بين الجرامات المختلفة. إليك ملخص الأسعار المسجلة لهذا اليوم:

عيار 24 قيراط: 555 ريالاً سعودياً للجرام.

عيار 22 قيراط: 509 ريالات سعودية للجرام.

عيار 21 قيراط: 486 ريالاً سعودياً للجرام.

عيار 18 قيراط: 417 ريالاً سعودياً للجرام.

يبقى الرصيد الأساسي للمستثمر هو مراقبة تقلبات السوق العالمية قبل اتخاذ أي خطوة شراء أو بيع لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة في الوقت المناسب.