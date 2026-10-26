في حدث انتخابي غير متوقع، انتُخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل لولاية رابعة في جولة الإعادة التي جرت يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، متغلباً على منافسه فلافيو بولسونارو بفارق ضئيل. يفسر هذا الفوز اهتمام الناس بالنتائج الدقيقة للانتخابات البرازيلية وتأثيرها على مستقبل المنطقة، خاصة مع رفض المنافس الاعتراف بالهزيمة ومطالبته بإلغاء الجولة الثانية. حصلت النتائج الرسمية على 51.8% من الأصوات لصالح لولا مقابل 48.2% لفلافيو بولسونارو، مما يجعل هذا التحول السياسي نقطة محورية في الساحة الدولية.

تفاصيل الجدل الانتخابي والتحديات اللوجستية

شهدت عملية الاقتراع تحديات كبيرة أثرت على سير التصويت، حيث تم تمديدها لمدة ساعتين بعد شكاوى واسعة حول عرقلة الناخبين بسبب اضطرابات في شبكات النقل العام وسوء الأحوال الجوية. اتهم لولا رؤساء بلديات بتعطيل خدمات الحافلات لمنع الوصول لمراكز الاقتراع، وهو ما نفاه رئيس بلدية ساو باولو رسمياً. ومع ذلك، أقرت المحكمة بوجود مشكلات حقيقية في النقل، وصدرت مذكرة توقيف بحق مسؤول في مدينة سلفادور بعد رصد مئات الحافلات متوقفة في مرائبها.

واجهت حملة لولا مخاوف جدية بشأن غلاء المعيشة وديون الأسر والجريمة المنظمة خلال السباق الانتخابي الحاد. ورغم هذه التحديات، نجح في تحقيق فوز تاريخي يُعد تحولاً غير متوقع بالنسبة لحملة بولسونارو، حيث لم يسبق لأي مرشح الفوز في الجولة الثانية بعد خسارته في الأولى منذ عام 1989. فاز لولا رغم أن فلافيو تفوق عليه بفارق ضئيل في الجولة الأولى التي جرت في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026 دون الحصول على 50% من الأصوات المطلوبة للفوز المباشر.

رفض فلافيو بولسونارو الاعتراف بالهزيمة وأعلن عزمه الطعن في نتائج الانتخابات والسعي لإلغاء جولة الإعادة، مما يفتح الباب أمام فترة من عدم الاستقرار السياسي المحتمل.

الخلفية الدولية وتأثيرات خارجية على السباق

لم تكن الانتخابات مجرد صراع داخلي، بل تأثرت بعوامل دولية معقدة. تشير تقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قادت حملة خلفية لإعادة عائلة بولسونارو للسلطة عبر مسؤولي الخارجية دارين بيتي وريكاردو بيتا. وصف ترامب تقدم فلافيو في الجولة الأولى بأنه "انتصار كبير جدا ومذهل حقا" رغم امتناعه عن التأييد العلني المباشر.

العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة كانت متوترة قبل الانتخابات بسنوات، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي" في يوليو/تموز 2025 على القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس بتهمة انتهاك حرية التعبير. كما ألغت واشنطن تأشيرات 8 قضاة برازيليين وفرضت رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية في يوليو/تموز 2025 قبل تخفيفها لاحقاً. اعتبر لولا الرسوم الجمركية الأمريكية تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلاده بينما ربطتها واشنطن باعتبارات تجارية.

بالإضافة إلى ذلك، صُنفت العصابتان البرازيليتان "بريميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميلهو" كمنظمتين إرهابيتين في مايو/أيار 2026 بناءً على ضغط أمريكي. وحُكم على الرئيس السابق جايير بولسونارو (والد فلافيو) بالسجن 27 عاماً في سبتمبر/أيلول 2025 لتخطيطه انقلاباً عام 2022، وهو حالياً تحت الإقامة الجبرية. منع دخول المسؤول الأمريكي دارين بيتي إلى الأراضي البرازيلية في مارس/آذار 2026 لزيارة بولسونارو في سجنه.

ما يترقبه العالم الآن هو كيفية تعامل لولا مع ولاية رابعة تشكل حصناً ضد النفوذ الأمريكي وتحدد نهج أمريكا اللاتينية بين اليسار واليمين المتقارب مع إدارة ترامب. شهد انتخابات 2022 فوز لولا على جايير بولسونارو بفارق 1.8 نقطة مئوية، مما أدى لأحداث اقتحام المباني الحكومية في 8 يناير/كانون الثاني 2023، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للتوقعات المستقبلية.