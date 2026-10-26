تتيح منصة أبشر لأفراد الدخول إلى الجوازات إجراء معاملاتهم الخاصة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات أو قطاعات الوزارة المختلفة، حيث يعمل النظام كحلقة وصل إلكترونية بين جميع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات آمنة ومجانية على مدار الساعة. يعتمد هذا النظام الذي أطلقته وزارة الداخلية السعودية في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال استغناء الخدمات عن التعاملات الورقية بالكامل، مما يسمح بتنفيذ الإجراءات من أي مكان وفي أي وقت.

مميزات نظام أبشر في معاملات الجوازات

يتميز نظام أبشر بقدرته على تبسيط إجراءات الدخول والخروج وإصدار الوثائق المتعلقة بالجوازات عبر ربطه مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة. هذا الربط الإلكتروني أدى إلى تقديم 330 خدمة آمنة عبر تعاملات إلكترونية، مما يلغي الحاجة للزيارة الميدانية للمؤسسات الحكومية. وتشمل أبرز مزايا الخدمة ما يلي:

إمكانية تنفيذ الخدمات الإلكترونية من أي مكان دون قيود جغرافية.

تقديم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

استغناء المستخدمين تماماً عن التعاملات الورقية التقليدية.

توفير الوقت والجهد عبر عدم الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة.

يعمل النظام بفعالية لخدمة 21 مليون مشترك، مما يجعله أحد المنصات الرائدة في تحويل المعاملات الحكومية إلى بيئة رقمية متكاملة.

دور المنصة في تحسين تجربة المستخدم

ساهمت منصة أبشر بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال تسهيل الوصول للخدمات المقدمة. لقد صُمم النظام خصيصاً ليخدم المواطنين السعوديين وللمقيمين على حد سواء، مما يضمن شمولية الخدمة لجميع فئات المجتمع المقيم في المملكة. يتيح النظام للمستخدمين إجراء المعاملات الخاصة بهم بكل سهولة، حيث تم تصميم الواجهة لتكون سهلة الاستخدام وتلبي احتياجات الأفراد في مختلف مراحل حياتهم اليومية. إن التحول نحو الخدمات الإلكترونية في قطاع الجوازات يمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع جمهورها، حيث لم يعد الأمر مقصوراً على أوقات الدوام الرسمي أو الأماكن المحددة. بفضل هذه المنصة، أصبح بإمكان الفرد إنجاز مهامه الإدارية بسرعة وكفاءة عالية، مع ضمان الأمان والموثوقية في كل خطوة. كما أن الربط الشامل بين الجهات المختلفة يضمن تدفق المعلومات بدقة وسرعة، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويحسن من جودة الخدمة المقدمة. إن الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة شؤون الجوازات والدخول والخروج يعكس رؤية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متطور. من خلال توفير أكثر من 200 خدمة إلكترونية، تظل المنصة في طليعة الجهود المبذولة لتسهيل حياة الناس وتقليل البيروقراطية. هذا النموذج الناجح يؤكد أن المستقبل يتجه نحو المزيد من الرقمنة التي تضع المستخدم في قلب العملية الخدمية، وتجعل الوصول إلى الحقوق والخدمات أمراً يسيراً ومتاحاً للجميع دون عوائق.