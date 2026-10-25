أعلنت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عن تكريم الفنانة إسعاد يونس في دورته الثامنة، وهو الحدث الذي جذب انتباه محبي الفن والمسرح للبحث عن تفاصيل الحفل وكلمات التكريم. وقد تم تخصيص هذه الدورة باسم "صاحبة السعادة" تقديراً لمسيرتها الفنية، وسط حضور شبابي كبير في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء السبت على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، حيث استقبل الجمهور الفنانة بالتصفيق الحار وهتافات المحبة.

لحظة التكريم وكلمات إسعاد يونس للشباب

شهد حفل الافتتاح لحظات مؤثرة عندما صعدت الفنانة إسعاد يونس إلى المسرح لتلقي التكريم، قائلة إن هذا الاستقبال هو "أحلى استقبال في التاريخ". وفي كلمتها أمام الحضور من الطلاب والشباب، أعربت يونس عن فخرها بهذا التكريم وسط التواجد الشبابي الذي وصفته بأنه "ينير مصر ويشرفها"، مشيرة إلى أن المسرح الجامعي خرج منه مواهب تغذي الحقل الفني على مدار سنوات طويلة.

وأضافت يونس خلال حديثها: "أتمنى أن تحافظوا على روح الهواة المتواجدة فيكم، أرجوا ألا تفارقكم، حتى بعدما تصبحوا نجوماً في مجالكم، يجب أن تحافظوا على روح الهواة التي بداخلكم". وقد شارك في مراسم التكريم بجانب الفنانة كل من الممثل فتوح أحمد، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، وعبد الله محمد الظنحاني من الإمارات، وعماد الشنفري من عمان.

فعاليات الملتقى وضيوف الشرف والعروض المشاركة

تقام الدورة الثامنة للملتقى في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري تحت شعار "المسرح حياة"، ويرأس الملتقى المخرج عمرو قابيل. وقد اختارت إدارة المهرجان العراق ضيف شرف للدورة تقديرًا لتاريخها المسرحي الغني، حيث تشارك فرق عراقية بثلاثة عروض تمثل جامعات بغداد والقادسية وبابل.

وفي سياق متصل بالفعاليات الثقافية، أُطلقت مسابقة للمسرح المدرسي للمرة الأولى باسم الفنانة صفاء أبو السعود. كما أشاد المخرج عمرو قابيل بالرعاية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة. وعن تكريمه الشخصي، قال الدكتور جبار الجودي: «الحمد لله أنا فرحان جدًا، يعني هذه التفاتة كريمة ولطيفة من إدارة الملتقى، وشكرًا لهم جزيلًا».

يُذكر أن هناك معلومات أخرى تتعلق بمشاريع فنية للفنانة إسعاد يونس وممثلين آخرين مثل محمد رمضان، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول تواريخ محددة أو أسعار معينة لم يتم الإعلان عنها في البيانات المتاحة حالياً.