يدعم أكثر من خاصية .. سعر ومواصفات Vivo Y21d تفجر مفاجآت للجميع

أطلقت شركة vivo هاتفها الجديد في الأسواق الصينية وهو Vivo Y21d بمواصفات عالية تفوق الخيال وبسعر يناسب الفئات الاقتصادية حيث أنه يحتوي على معالج قوي ومساحة تخزين عالية، كما أنه مصمم بشكل أنيق وألوان جذابة ومزود بخاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 44 واط.

مواصفات Vivo Y21d

هناك العديد من المميزات الممتعة التي يتميز بها هاتف فيفو الجديد، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

يدعم الهاتف مستشعر التقارب والتسارع و ir blasterوالجيروسكوب.

كما أنه يدعم خاصية otg.

تصميم أنيق ومميز.

يصل مقاس الشاشة إلى 6,67 بوصة.

به مكان شريحتين اتصال من النوع nano sim.

خامة الهاتف متين، فهو مصنوع من البلاستيك القوي.

يتوفر بنسخ 128 جيجا و256 جيجا.

مقاوم للماء الخفيف والأتربة.

يدعم إمكانية زيادة المساحة عن طريق تركيب الكارت الميموري.

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس.

سماعات الهاتف الخارجية من النوع mono.

سعة البطارية كبيرة قد تصل إلى 6500 مللي أمبير وهي تكفي لاستخدام يوم كامل بدون أدنى مشكلة.

يأتي الشاحن مرفق بالعلبة على عكس الهواتف الأخرى.

من أهم ما يميز الهاتف أنه يحتوي على خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 44 واط.

يتوفر الهاتف باللون الأحمر المرجاني والأخضر الزمردي.

سعر Vivo Y21d

وصل سعر هاتف فيفو الجديد في الأسواق نحو الآتي: