وصل كام انهاردة؟ .. سعر اليورو في سكوار اليوم بتاريخ 4 ديسمبر 2025

اشتعل سعر اليورو في سكوار اليوم الخميس 4 ديسمبر مقابل الدينار الجزائري، وهذا ما جعل المواطنين في الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي يتساءلون عن سعر اليورو في الجزائر اليوم في تداولات الشراء والبيع، وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري حيث يعود الزيادة في أسعار صرف اليورو في الجزائر إلى زيادة الطلب عليه بشكل كبير وخاصًة بعد فترة الاستقرار المستمرة.
سعر اليورو في سكوار اليوم
يتجه سعر اليورو في الوقت الراهن إلى تحقيق مكاسب إضافية بسبب قوة التضارب عليه في الاسواق الموازية وخاصًة أن المعروض عليه قليل الفترة الحالية، حيث شهد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم تحسنًا طفيفًا في تعاملات السوق الموازية اليوم حيث بلغ في سوق السكوار في تداولات الشراء 277.98 دينار جزائري، بينما استقر في حالة البيع حوالي 275.59 دينار جزائري.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 4 ديسمبر
استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في سكوار اليوم حيث جاءت كما يلي:
- سعر الدولار الأمريكي في حالة الشراء اليوم حوالي 238.50 جنيه، بينما سجل في حالة البيع 236.44 دينار جزائري.
- وصل سعر الجنيه الاسترليني في حالة الشراء اليوم حوالي 318.46 دينار جزائري، بينما سجل في حالة البيع 315.72 دينار جزائري.
- سعر الفرنك السويسري في حالة الشراء اليوم نحو 300.64 دينار جزائري، بينما سجل في حالة البيع 298.05 دينار جزائري.
- وصل سعر الليرة التركية في حالة الشراء اليوم نحو 5.68 دينار جزائري، بينما سجل في حالة البيع 5.64 دينار جزائري.
- سعر الجنيه المصري في حالة الشراء اليوم سجل حوالي 5.02 دينار جزائري، بينما سجل في حالة البيع 4.98 دينار جزائري.