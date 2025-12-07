وصلت الطماطم لكام انهادرة .. أسعار الخضروات اليوم بتاريخ 7 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر استقرار في بعض الأصناف في سوق العبور، وسجلت أصناف أخرى ارتفاع طفيف ومنها الطماطم والبطاطس والكوسة والفلفل مقارنًة بأسعار أمس مضافًا إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار وتختلف الأسعار من مكان إلى آخر حسب كل منطقة.

أسعار الخضروات اليوم

حافظت أسعار الخضروات على استقرارها في سوق العبور اليوم الأحد حيث جاءت كما يلي:

تتراوح أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور اليوم ما بين 4 جنيه و 7 جنيه.

بينما تتراوح أسعار كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 6 جنيه و 14 جنيه.

أسعار كيلو البصل الأبيض تتراوح في سوق العبور اليوم ما بين 8 جنيه و 11 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكوسة في سوق العبور اليوم ما بين 10 جنيه و 15 جنيه.

سعر كيلو الجزر بدون عروش يتراوح في سوق العبور اليوم ما بين 6 جنيه و 10 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 6 جنيه و 8 جنيه.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح في سوق العبور اليوم ما بين 11 جنيه و 15 جنيه.

أسعار الفواكه في سوق العبور اليوم الأحد 7 ديسمبر

استقرت أسعار الفواكه أيضًا في سوق العبور اليوم الأحد حيث سجلت الآتي: